4iG finalizuje akviziciju Spacecom-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija 4iG, u čijem je vlasništvu One Crna Gora, dogovorila je uslove za kupovinu manjinskog paketa izraelskog Spacecom-a.

“Shodno ovome, info-komunikaciona kompanija može da kupi 20 odsto akcija Spacecom-a u javnoj i privatnoj emisiji akcija, u skladu sa odobrenjem izraelskog Ministarstva komunikacija”, navodi se u saopštenju 4iG-ja.

Kmpanija 4iG, tri godine nakon zatvaranja ove transakcije objavljene na berzi u Budimpešti i Tel Avivu, može povećati svoj udio u Spacecom-u dodatnih 31 odsto, pod uslovom da izraelsko Ministarstvo komunikacija i akcionara pristane na dalju akviziciju.

Predsjednik 4iG grupe, Gellert Jaszai, kazao je da su ponosni što je, nakon godinu i po priprema, izraelska Vlada pristala na preuzimanje manjinskog vlasništva nad Spacecom-om, koji posjeduje i upravlja kritičnom infrastrukturom.

“Ovim sporazumom, 4iG može biti prvo mađarsko preduzeće koje na raspolaganju ima mogućnost u rasponu od fiksnih do svemirskih komunikacionih sredstava, sa potpunim i interoperabilnim uslugama u oblasti digitalizacije i telekomunikacija”, rekao je Jászai.

On je dodao da Spacecom-ovo znanje i iskustvo u velikoj mjeri podržavaju lansiranje prvog mađarskog komercijalnog satelita, koje bi moglo da se dogodi u roku od četiri do pet godina, zahvaljujući tehnologiji i transferima znanja koji su stvoreni u vezi sa ovom saradnjom.

Spacecom, kotiran na Tel Avivskoj berzi, nudi usluge emitovanja i usluge širokopojasnog satelita korisnicima širom svijeta. Kao što to radi u Mađarskoj i regionu sa AMOS 3 satelitom, koristeći mađarsku geostacionarnu orbitu do 2024. Nakon ovog datuma, Mađarska ponovo ima priliku da preuzme kontrolu nad sopstvenom orbitom i frekvencijom.

CarpathiaSat cPlc. je osnovana u okviru 4iG Grupe da bi iskoristila tu prednost i prema planovima će lansirati i upravljati prvim mađarskim telekomunikacionim satelitom na geostacionarnoj orbiti.

“Pored toga, CarpathiaSat posjeduje pravo da upravlja orbitom Mađarske 20 godina, počevši od 2024. Kupovina Spacecom-a takođe pruža značajnu tehnološku i poslovnu podršku za razvoj mađarskog komercijalnog satelita koji bi zamijenio AMOS 3”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS