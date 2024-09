Gjeloshaj: Potrebno produbiti ekonomsku saradnju sa članicama EU

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zapadni Balkan treba da dodatno osnaži regionalnu ekonomsku integraciju i produbi ekonomsku saradnju sa članicama Evropske unije (EU), ocijenio je potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj.

On je, na Konferenciji ministara ekonomija Zapadnog Balkana u Berlinu, istakao da su jačanje i diversifikacija ekonomije, održivi razvoj, zelena tranzicija i saobraćajni infrastrukturni projekti u dugoročnom fokusu rada Vlade Crne Gore.

„Crna Gora je u potpunosti posvećena unapređenju regionalne saradnje kroz implementaciju Akcionog plana za zajedničko regionalno tržište i CEFTA Sporazuma, kao značajnih instrumenta za ubrzanje ekonomske integracije regiona Zapadnog Balkana sa tržištem EU“, istakao je Gjeloshaj.

On je istakao da je Zapadnom Balkanu potrebno da dodatno osnaži regionalnu ekonomsku integraciju i produbi ekonomsku saradnju sa članicama EU.

Prema riječima Gjeloshaja, izgradnja zajedničkog regionalnog tržišta zasnovanog na pravilima EU ima potencijal da transformiše ekonomije zemalja regiona.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja su kazali da je na Konferenciji akcentovano da će povećana konkurentnost kroz integraciju u lance vrijednosti i veće regionalno tržište biti odskočni impuls za kompanije sa Zapadnog Balkana, kako bi se bolje integrisale u evropske vrijednosne lance i ojačala njihova konkurentnost na evropskom tržištu.

Kao jedna od najuspješnijih inicijativa u okviru Berlinskog procesa istaknuti su takozvani zeleni koridori koji su potpunosti prepoznati kao sredstvo za olakšanje transporta i trgovine u regionu i između regiona i EU.

Gjeloshaj je rekao da je dobijanje IBAR-a direktan signal da je Crna Gora napravila značajne korake u važnim oblastima i da nastavlja aktivno sa procesom usklađivanja sa zakonima i standardima EU kako bi se spremila za članstvo do 2028. godine.

On je istakao značaj privremenog zatvaranja pregovaračkih poglavlja koja su najbliža zatvaranju do kraja godine, a to su 7 – Pravo intelektualne svojine, 10 – Informatičko društvo i mediji, 20 – Preduzetništvo i industrijska politika i 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika

Ovogodišnja konferencija ima poseban značaj jer Berlinski proces obilježava svoju desetu godišnjicu.

Pokrenut 2014. godine, ovaj proces predstavlja važnu podršku zemljama Zapadnog Balkana na njihovom putu ka EU, promovišući stabilnost, ekonomski razvoj i regionalnu saradnju.

Konferencija ministara ekonomije, koja je sastavni dio Berlinskog procesa, pružila je priliku za analizu dosadašnjih postignuća i definisanje daljih koraka ka EU integraciji.

Glavne teme bile su posvećene jačanju regionalnog tržišta, privlačenju stranih ulaganja, unapređenju poslovne klime, te izazovima energetske politike i uvođenju mehanizma za prekogranično prilagođavanje emisije ugljenika (CBAM).

