Crna Gora pravi krupne iskorake u procesu pristupanja SEPA

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora pravi krupne iskorake kada je riječ o procesu pristupanja Jedinstvenom tržištu za plaćanje u eurima (SEPA), ocijenili su guvenerka Centralne banke (CBCG) Irena Radović i direktorica Svjetske banke (SB) za Zapadni Balkan, Xiaoqing Yu.

Radović i Yu su na sastanku konstatovale da CBCG i SB imaju odličnu saradnju u okviru projekta Modernizacija platnih sistema za zemlje Zapadnog Balkana, kroz koji se pruža podrška zemljama Zapadnog Balkana u njihovom približavanju standardima EU i ispunjavanju uslova za integraciju u SEPA.

Yu je pohvalila agilnost CBCG i njene rezultate na planu usklađivanja regulative u oblasti platnog prometa sa pravnom tekovinom EU i najavila dodatnu podršku Crnoj Gori, koja će primarno biti usmjerena na jačanje tehničkih i sveukupnih kapaciteta, a u cilju adekvatne pripreme za pridruživanje SEPA.

Na sastanku je bilo riječi i o Partnerskom okviru za Crnu Goru za period od ove do 2028. godine, koji predstavlja zajednički strateški dokument SB i Vlade u kojem se sumiraju prioritetne oblasti na koje će ta finansijska institucija usmjeriti pomoć tokom navedenog perioda.

„Novi petogodišnji okvir podržaće reformske procese u Crnoj Gori, usmjerene na povećanje ekonomske otpornosti, inkluzivni rast i bolje upravljanje prirodnim resursima u cilju održivog i zelenog rasta“, navodi se u saopštenju CBCG.

Radović je kazala da CBCG, kroz svoje politike i planove za naredni period, snažno podržava prioritete definisane Partnerskim okvirom, dodajući da njegova implementacija može doprinijeti rješavanju ključnih ranjivosti crnogorske ekonomije.

Ona je istakla i da je CBCG apsolutno posvećena unapređenju ambijenta za implementaciju klimatskih projekata i „ozelenjavanje“ finansijskog sektora.

Radović je zahvalila predstavnicima SB na kontinuiranoj podršci koju ta institucija pruža CBCG, posebno u oblasti modernizacije platnog prometa, unapređenja supervizorskih kapaciteta i snaženju transparentnosti i nezavisnosti CBCG.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS