Živković: DPS dao ključan doprinos obaranju Vlade

Podgorica, (MINA) – Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković kazao je da je ta partija dala ključan doprinos u obaranju 42. Vlade i dodao da će ta partija u narednom periodu ključan nosilac društveno-političke odgovornosti.

Poslanici crnogorskog parlamenta izglasali su nepovjerenje Vladi premijera Zdravka Krivokapića.

On je podsjetio da su odmah nakon formiranja Vlade Zdravka Krivokapića rekli da će joj skratiti mandat.

“Ova Vlada je ugrozila nacionalni interes Crne Gore”, kazao je Živković na konferenciji za novinare nakon sjednice Skupštine.

Prema njegovim riječima, DPS je pokazao iz opozicionih klupa dostojanstvo i odgovornost.

Živković je ocijenio da je potrebna politička stabilnost zbog rješavanja zdravstvene krize i teške ekonomske situacije.

“Potrebno je da što prije dođemo do ubrzanja pristupnih pregovara”, dodao je Živković.

On je kazao da će DPS u narednom periodu biti ključan nosilac društveno-političke odgovornosti.

“Kada govorimo o daljim modelima, već od sjutra smo spremni da razgovaramo svima koji žele dobro Crnoj Gori”, kazao je Živković.

Na pitanje da li će DPS podržati vladu ako se ne nađe u njoj, Živković je kazao da na to pitanje ne bi sada odgovorio i da prvo treba sačekati ponudu inicijatora – Građanski pokret URA.

