Živković: Bilo bi politički neodgovorno da se ne skrati mandat Skupštini

Podgorica, (MINA) – Raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora jedino je moguće rješenje za političku krizu, ocijenio je šef Kluba poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković, ističući da bi bilo krajnje politički neodgovorno da se ne skrati mandat Skupštini.

Živković je kazao da se Crna Gora nalazi u blokadi od 30. avgusta 2020. godine i da se kriza samo produbljivala.

On je, u emisiji Drugačija radio veza na radiju Antena M, govoreći o dogovoru prethodne parlamentarne većine, naveo da su za istim stolom bili ljudi koji nijesu mogli da funkcionišu zajedno ni prethodnih godinu i po.

Prema riječima Živkovića, predlogom za skraćenje mandata Skupštini predsjednik države Milo Đukanović je postupio u skladu sa Ustavom.

“Niko od prestavnika tih političkih subjekata nije bio na konsultacijama. Oni koji je trebalo da dođu na konsultacije, sa imenom manatara, to nijesu uradili. Sa naknadnom pameću neprincipijelno pokušavaju da kažu da je Đukanović prekršio Ustav”, kazao je Živković.

Na pitanje zašto je URA naknadno dala potpis podrške da lider Demosa Miodrag Lekić bude mandatar, Živković je rekao da oni koji izbjegavaju priču o izborima nijesu sigurni u rezultat koji bi na tim izborima ostvarili.

„URA pokušava da zadrži poziciju premijera u tehničkom mandatu i da sa te pozicije ulazi u izbore. To vuče zemlju samo u dodatnu krizu”, ocijenio je Živković.

On je, upitan kakav bi bio interes Demokrata da ne glasajući za skraćenje mandata parlamentu, rekao da bi bilo teško logički politički razmisliti zašto oni ne bi glasali za nepovjerenje Skupštini.

“Bilo bi politički nelogično i neracionalno da se svi politički subjekti ne dozovu i kažu – idemo na izbore da sve ovo riješimo. Teško je bilo i povjerovati da se ta većina može dogovoriti”, kazao je Živković, prenosi portal Antena M.

On smatra da bi Đukanović prekršio Ustav da je dao mandat Lekiću jer, kako je rekao, nije postojao dogovor političkih subjekata da taj predlog verifikuju svojim potpisima.

“Oni kontinuirano optužuju jedni druge. Da li je moguće da država funkcioniše sa tako nestabilnom većinom? Ne”, ocijenio je Živković.

On je poručio da je raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora jedino moguće rješenje.

“Bilo bi krajnje politički neodgovorno da se ne skrati mandat Skupštini. Oni koji to ne urade nose odgovornost za institucionalni haos koji će nakon toga nastati”, kazao je Živković.

Na pitanje šta je bilo sa tom odgovornošću kada se u utorak glasalo za Sudski savjet, on je rekao da to pokazuje nedostatak minimuma političke odgovornosti.

“Vidimo da i dalje postoje političke kalkulacije i interesi”, dodao je Živković.

