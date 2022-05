Zelenski: U napadu na školu na istoku Ukrajine ubijeno 60 civila

Kijev, (MINA) – Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je da je 60 ljudi poginulo u ruskom granatiranju škole u selu Bilohorivka na istoku države.

“U ruskom napadu na Bilohorivku u regiji Lugansk oko 60 ljudi je ubijeno, civili koji su se sakrili u školi, sakrivajući se od granata“, rekao je Zelenski u svom noćnom obraćanju, prenosi TVN1.

Guverner regije Lugansk ranije je objavio da se u toj školi sklonilo 90 ljudi, prenosi Rojters.

Ruska agresija na Ukrajinu ušla je u 75. dan.

