Zelenski: Bolni gubici ukrajinskih snaga u Sjeverodonjecku

Kijev, (MINA) – Ukrajinske snage trpe bolne gubitke u borbama sa ruskim trupama u gradu Sjeverodonjecku na istoku zemlje i u oblasti Harkova, rekao je ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski.

On je u obraćanju javnosti ponovio da je Ukrajini odmah potrebno moderno protivraketno oružje i dodao da ne može biti opravdanja da zemlje partneri odlažu isporuke oružja za Ukrajinu, prenosi Rojters.

“Najžešće borbe, kao i do sada, vode se u Sjeverodonjecku i drugim obližnjim gradovima i naseljima. Gubici su, nažalost, bolni”, priznao je Zelenski i pozvao ukrajinske snage da se drže “čvrsto”.

“Što više gubitaka neprijatelj pretrpi na tom frontu, manje će imati snage da nastavi agresiju”, poručio je Zelenski.

Zelenski je potvrdio da Ukrajina trpi “bolne gubitke” i u Harkovskoj oblasti, istočno od Kijeva, gde Rusija, nakon što je nedavno potisnuta, sada pokušava ponovo da ojača svoju poziciju.

Kijev je saopštio da ukrajinske snage i dalje pokušavaju da evakuišu civile iz Sjeverodonjecka nakon što je Rusija, u završnoj fazi višenedjeljne bitke za region Donbas koji želi da stavi pod svoju kontrolu, uništila i poslednji most koji vodi do grada.

