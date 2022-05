Zakonodavni odbor podržao dopune Zakona o lokalnoj samoupravi

Podgorica, (MINA) – Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore podržao je danas predlog dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi, kojima je predviđeno da izbori u Podgorici i 13 opština budu održani 30. oktobra.

Dopune Zakona podržalo je šest poslanika Demokratske partije socijalista (DPS), Liberalne partije (LP) i Socijalističke narodne partije (SNP).

Protiv su bila tri predstavnika Demokratskog fronta (DF) i Demokratske Crne Gore.

Poslanik DPS-a Danijel Živković je, u ime predlagača, naveo da je u izvještajima Evropske komisije, OEBS-a i ODIHR-a navedeno kako je neophodno obezbijediti održavanje izbora u jednom danu.

“Smatramo da je svrsishodno objediniti lokalne izbore, kao i da je neophodno intezivirati i dinamizirati rad u Odboru za sveobuhvatnu izornu reformu i usvojiti krovne izmjene zakona”, kazao je Živković.

On je odbacio ocjene o neustavnosti predloga Zakona o lokalnoj samoupravi, dodajući da je Demokratska Crna Gora ranije predložila isto zakonsko rješenje.

“Cilj naše inicijative je da se izbori objedine kroz zakonodavnu proceduru”, naveo je Živković.

Poslanik Demokrata Vladimir Martinović kazao je da će odbornici te stranke podnijeti ostavke u Odboru za izborne reforme, ukoliko se usvoji, kako je rekao, neustavan i nakaradan Zakon.

“Nećemo učestvovati u fingiranju dogovora i pregovora. Oni koji budu učestvovali biće u koaliciji sa vašom Vladom”, kazao je Martinović.

On je kazao da predlog Zakona nije usaglašen sa Ustavom niti pravnim sistemom Crne Gore, dodajući da se mandat lokalnih samouprava može produžiti samo u slučaju vanrednog stanja.

“Razumijem da smo u nekoj vrsti političkog vanrednog stanja jer imamo kvazi-premijera, ali vanredno stanje uvodi predsjednik države. Da li se ikada desilo da neko određuje predsjedniku kada će se održati lokalni izbori?”, rekao je Martinović.

Kako je dodao, predsjednik države je već jednom vratio takav zakon i vjerovatno će ga ponovo vratiti.

On je ocijenio da bi bilo dobro da se izbori održe u junu ili julu.

“Zakonom o lokalnokalnoj samoupravi, za koji kažete da je sličan našem, želi se unijeti pravna nesigurnost. Na osnovu ovakvog zakonskog rješenja svaka nova većina može da smisli razlog da produži mandate lokalnim samoupravama, onako kako im politički odgovara”, kazao je Martinović.

Predsjednica Zakonodavnog odbora Maja Vukićević kazala je da DF neće podržati predloženi Zakon jer, kako je kazala, nije riječ o objedinjavanju već odlaganju izbora.

“I dalje ne rješavamo odlaganje izbora u jednom danu. Čini mi se da neke partije, koje su napravile neprencipijlne koalicije, sada žele da izbjegnu sud građana”, rekla je Vukićević.

Ona ja kazala da u DF-u predlažu da se lokalni izbori održe u zakazanim terminima, a da se nakon toga pokrene dijalog o objedinjavanju lokalnih izbora.

Poslanik DPS-a Predrag Sekulić naveo je da Zakonodavni odbor godinu i po nije radio u punoj dinamici.

“Ne znam zašto su protiv ovakvog zakonskog rješenja sada kolege koje su ga nekad podržavale”, kazao je Sekulić.

On je rekao da bi Odbor trebalo da izađe sa amandmanom u kojem bi se predložilo izbori budu održani do 30. oktobra, kako bi predsjednik države Milo Đukanović odredio tačan datum.

“Pravno nemamo nikakve prepreke jer je u pitanju volja većine. Ne postoji politička partija koja nije razmišljala na ovaj način o ovoj temi”, kazao je Sekulić.

Poslanik Liberalne partije (LP) Andrija Popović kazao je da objedinjavanje lokalnih izbora predstavlja javni interes svih građana Crne Gore.

Poslanik SNP-a Dragan Vukić je rekao da je ta stranka jedina ostala dosljedna u podršci tom zakonskom rješenju.

“Nijesmo kao neke političke partije mijenjali mišljenje kako je bilo potrebno. SNP će podržati ovo rješenje u plenumu”, kazao je Vukić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS