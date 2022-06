Zakazane sjednice SO Ulcinj i Berane

Podgorica, (MINA) – Vlada je donijela odluku da za sjutra sazove sjednicu novoizabrane Skupštine opštine (SO) Berane, a u utorak sjednicu SO Ulcinj.

Kako je saopšteno iz Vlade, na današnjoj sjednici usvojene su informacije o stanju u SO Berane i Ulcinj u pogledu njihovog konstituisanja u smislu člana 39 Zakona o lokalnoj samoupravi.

“Imajući u vidu činjenicu da do dana podnošenja ovog predloga nijesu održane prve sjednice novoizabranih saziva SO Berane i Ulcinj, konstatovano je da su se stekli uslovi da Vlada primijeni mjere propisane Zakonom o lokalnoj samoupravi i sazove sjednice SO Berane i SO Ulcinj”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je zaključeno da će Vlada sazvati sjednice novoizabranih skupština opština sjutra i u utorak.

“U oba slučaja dnevni red će sadržati samo jednu tačku i to izbor predsjednika, čime će se obezbijediti konstituisanje SO u tim lokalnim samoupravama”, kazali su iz Vlade.

