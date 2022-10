Vuković: Respektabilan rezultat, očekivali smo više

Podgorica, (MINA) – Rezultat koji je Pokret Svi za naš grad ostvario na lokalnim izborima u Podgorici je respektabilan, kazao je nosilac te izborne liste Ivan Vuković i dodao da su očekivali da će građani drugačije vrednovati njihovu političku ponudu.

Vuković je rekao da je pokret Svi za naš grad, pojedinačno gledano, ubjedljivi pobjednik lokalnih izbora u Glavnom gradu.

On je naveo da su osvojili 24 mandata, oko 39 odsto glasova, što je u svakoj evropskoj demokratiji respektabilan rezultat.

„Naravno, ako me pitate da li smo očekivali više i mislili da će, u pogledu broja mandata i procenta podrške, naš rezultat na ovim izborima biti bolji, odgovor je jasan. Očekivali smo da će ljudi na drugačiji način, u političkom smislu, vrednovati naš učinak i našu političku ponudu na ovim izborima“, kazao je Vuković.

On je rekao da su građani o tome dali svoj sud i da sa tim nema polemike.

„Kada pogledamo širi kontekst, hrabri što je ideja građanske i evropske Podgorice na ovim izborima dobila ubjedljivu podršku građana“, kazao je Vuković.

Kako je naveo, ljudi koji žive u Podgorici u ogromnom broju žele da Glavni grad nastavi da se kreće tim putem.

„Prepoznajem potencijal za adekvatan politički odgovor u narednim danima u odnosu na ono što su očekivanja naših sugrađana“, rekao je Vuković.

On je zahvalio najbližim saradnicima i ljudima iz svog tima.

„Mislim da smo postigli sjajne rezultate za Podgoricu, za svakog stanovnika našeg grada. Ponosni smo na to što što se u Podgorici danas mnogo bolje živi“, kazao je Vuković.

