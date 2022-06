Vujović: Berlinski proces ključni format regionalne saradnje

Podgorica, (MINA) – Berlinski proces je ključni format regionalne saradnje, ocijenjeno je iz Socijaldemokratske partije i poručeno da Crna Gora ne treba da ima bilo kakvu ulogu u igrokazu Otvoreni Balkan i tipičnom balkanskom foliranju.

“Najava njemačkog kancelara Šolca o “oživljavanju” Berlinskog procesa i održavanju konferencije u septembru definitivno potkopava planove Vučića da fingiranjem regionalne saradnje kroz “Otvoreni Balkan” pobjegne od evropskih obaveza i zamagli evrospku perspektivu regiona”, kazao je generalni sekretar te partije Ivan Vujović.

On je rekao da jasan stav Evropske komisije, iskazan izjavom portparolke Ane Pisonero, i zaključci sa Samita Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi, potvrđuju da je Berlinski proces ključni format regionalne saradnje, budući da u njemu učestvuje sve zemlje regiona i može da računa na izdašnu finansijsku podršku EU.

“Ključne zemlje EU i EU kao cjelina neće dozvoliti da se pod krinkom zavodljive priče o regionalnoj saradnji, koju protežiraju pojedine balkanske autokrate, potkopaju evropski napori da se region, u prvom redu, demokratizuje i prihvati bazične EU i civilizacijske vrijednosti, i na toj osnovi ekonomski snažno razvija i međusobno povezuje”, kazao je Vujović.

Prema njegovim riječima, Vučić nema potrebu da uz radikalsku pozu i vokabular bilo koga “velikodušno” poziva da pristupi navodno Otvorenom Balkanu, “već bi mu bilo mnogo korisnije da pozove sebe i izjasni se da li želi u EU ili ostaje u Putinovom naručju”.

“Neće mu proći sjedjenje na više stolica niti Otvoreni Balkan koji je trebalo da mu posluži kao smokvin list za tu političku gimnastiku. To mu je uostalom juče jasno poručio i kancelar Šolc”, rekao je Vujović.

Vujović je poručio da Crna Gora mora da uradi sve da iskoristi evropski prostor koji se otvorio, ispuni ključne i poznate reformske zadatke i time učini krupne korake ka EU.

“Pomažući sebi i radeći na sebi, Crna Gora će najviše doprinijeti i demokratskoj i evropskoj perspektivi regiona u cjelini”, ocijenio je Vujović.

