Vlada da se bavi reformama i deblokadom procesa integracija

Podgorica, (MINA) – Nova Vlada mora prioritetno da se bavi reformama i deblokadom procesa evropskih integracija, a potenciranje pojedinih kontroverznih regionalnih inicijativa i pitanje položaja nekih vjerskih zajednica, Crnu Goru može da vrati ponovo unazad, zaključio je Glavni odbor Socijaldemokratske parije (SDP).

Glavni odbor SDP-a zaključio je da je ta stranka u preko tri decenije postojanja, dosljednim djelovanjem značajno doprinijela ostvarivanju strateških rezultata – zaokruživanja državne nezavisnosti, pozicioniranja Crne Gore u okruženje najrazvijenijih zemalja i uspostavljanja građanske i sekularne države koja počiva na vrijednostima antifašizma.

IZ SDP-a saopšteno je da je Glavni odbor konstatovao da nova Vlada mora prioritetno da se bavi pitanjima reformi i deblokadom procesa integracija u Evropsku uniju (EU), jačanjem građanskog društva, ekonomsko-socijalnim temama i snaženjem vladavine prava, posebno kroz dosljednu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

“Potenciranje tema kao što su pojedine kontroverzne regionalne inicijative i pitanje položaja nekih vjerskih zajednica, Crnu Goru samo može da vrati ponovo unazad”, zaključio je Glavni odbor na sjednici koja je održana povodom 3. Juna – Dana partije.

Ocijenjeno je da tako “naopako” posloženi prioriteti mogu samo rezultirati pomjeranjem fokusa sa, za građane, neuporedivo važnijih tema i slabljenjem potrebne političke kohezije, a to prijeti da proizvede nestabilnost i time spriječi potrebne promjene i reforme.

Konstatovano je da je SDP aktivnim političkim angažmanom od posljednjih parlamentarnih izbora značajno doprinio promjeni političke realnosti i “padu kleronacionalističke Vlade, koja je svojim djelovanjem dovela u pitanje ključne odrednice državne politike i time učinila štetu državnim interesima”.

“Formiranje nove Vlade i važno učešće SDP u njoj bi, uz postojeću međunarodnu podršku, moglo da rezultira pozitivnim promjenama, saniranju učinjene štete, obnovi intenzivnog kretanja Crne Gore u EU integracijama i povratku kredibiliteta pouzdanog NATO saveznika”, kaže se u saopštenju.

Ocijenjeno da je da građane interesuje da se Vlada bavi konkretnim pitanjima od kojih zavisi kvalitet njihovog života, da se unaprjeđuju njihova građanska prava, a ne da fokus bude bavljenje položajem vjerskih zajednica koje imaju višak, a ne manjak prava u ovoj državi.

“Kako u crnogorskom Parlamentu postoji, makar deklarativno, konsenzus o EU integracijama i reformama potrebnim za taj proces, za očekivati je da se politička pažnja usmjeri na ovo pitanje, umjesto na potenciranje sumnjivih i politički motivisanih regionalnih inicijativa koje nemaju podršku ni u Crnoj Gori, ni u regionu, ni na relevantnim EU adresama”, smatraju u SDP-u.

Navodi se da je Glavni odbor podržao aktivnosti partije i njenih predstavnika u državnim institucijama na daljem profilisanju progresivne i evropske politike SDP-a, imajući u vidu da jedino takva politika može graditi Crnu Goru kao prosperitetno, tolerantno i civilizovano građansko društvo.

“Glavni odbor je zaključio da veliki priliv članstva i, na osnovu istraživanja relevantnih agencija, stalno jačanje rejtinga SDP-a pokazuju ispravnost politike partije i odluka njenog rukovodstva”, zaključuje se u saopštenju.

