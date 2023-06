Više stotina maturanata protestuje zbog ocjena na testu iz CSBH

Podgorica, (MINA) – Nekoliko stotina maturanata i njihovih roditelja protestuje ispred zgrade u kojoj se nalazi Ministarstvo prosvjete, jer su oboreni na testu iz Crnogorsko – srpskog, bosanskog, hrvatskog (CSBH) jezika i književnosti, zato što su navodno prepisivali.

Zbog navodnog prepisivanja više od 500 učenika iz nekoliko škola u Crnoj Gori, a među njima su i đaci generacije, dobilo je na testu nula bodova.

Prema nezvaničnim informacija u Ispitnom centru u toku je sastanak roditelja sa nadležnima.

Unija srednjoškolaca Crne Gore podržala je maturante u borbi za, kako su kazali, fer i korektno ocjenjivanje maturskog ispita iz CSBH).

U saopštenju Unije ocjenjuje se da je nejasno da iz Ispitnog centra Crne Gore i Ministarstva prosvjete nijesu jasno obrazložili kako je moguće da je toliki broj maturanata oboren na ispitu.

“Postavlja se pitanje kako je moguće da neko naknadno utvrdi da je došlo do prepisivanja ili korišćena bilo kakvih nedozvoljenih sredstava i ako u toku izrade testa, test administratori nijesu ukazali na bilo kakvu povredu pravila”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da ukoliko je utvrđeno da je određeni zadatak prepisan, da ga treba izuzeti iz bodovanja, a ne dodijeliti nula bodova za cjelokupan rad, čak i za onaj dio rada koji podrazumijeva intervju i esej.

“Maturanti nikako nijesu ti koji treba da snose posljedice zbog navodnog prepisivanja, već u prvom redu oni koji su bili odgovorni za sprovođenje ispita i održavanje reda, jer su oni morali da onemoguće svaki vid malverzacije u toku provjere znanja”, smatraju u Uniji srednjoškolaca.

Ističe se da će se sve ovo u velikoj mjeri odraziti i na upis na fakultete, jer u slučaju da žalbe ne budu usvojene, naredni rok za polaganje ispita je tek u avgustu, što bi automatski diskvalifikovalo ove učenike da u redovnim rokovima upišu fakultete koje bi željeli.

“Pozivamo maturante da iskoriste svoje pravo i ulože žalbu na ovakve rezultate i pozivamo nadležne da ubuduće bolje organizuju provjere znanja, a ne da “treniraju strogoću” na maturantima bez adekvatnih dokaza”, poručili su iz Unije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS