Varhelji: Političari da shvate da bez saradnje nema rezultata

Podgorica, (MINA) – Politički akteri u Crnoj Gori treba konačno da shvate da zavise jedni od drugih, i da bez saradnje neće biti rezultata u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU), rekao je evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji.

Varhelji je, na konferenciji za medije nakon predstavljanja paketa proširenja u spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta, ponovio da je ispunjavanje privremenih kriterijuma iz poglavlja 23 i 24 prioritet Crne Gore u daljem pretpristupnom procesu.

“Država mora intenzivirati napore u rješavanju pitanja slobode izražavanja i slobode medija, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala”, kazao je Varhelji.

On je podsjetio da je Evropska komisija istu ocjenu Crnoj Gori dala i u prošlom izvještaju.

“Ali zbog nedostatka većine u parlamentu, nema napretka već tri godine”, naveo je Varhelji.

On je kazao da se nada da će politički akteri u Crnoj Gori konačno shvatiti da zavise jedni od drugih, i da bez saradnje neće biti rezulatata.

“Ako se obavežu da će to uraditi do kraja godine, to je odlično i pomoći ćemo im”, kazao je Varhelji.

On je rekao da potpisivanje ugovora između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve predstavlja “značajan razvoj događaja u državi”.

“Nadam se da će, nakon potpisivanja tog ugovora Crna Gora moći da se okrene pravim problemima”, rekao je Varhelji.

On je naveo da je politika proširenja geostrateška investicija Unije.

“U našem je interesu da ubrzamo proces proširenja. Godinama smo se trudili da taj region približimo EU”, kazao je Varhelji.

Prema njegovim riječima, ove godine je mnogo urađeno da se ubrza taj proces, implementacijom međugraničnih programa, participacijom u EU programa i regionalnom ekonomskom saradnjom.

