Vanredni izbori 11. juna

Podgorica, (MINA) – Vanredni parlamentarni izbori biće održani 11. juna, odlučio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

Đukanović je na konferenciji za novinare rekao da je potrvrđeno da parlamentarne većine za formiranje nije bilo niti je ima danas.

„Na taj način stekli su se uslovi da na osnovu Ustava donesem ukaz o raspuštanju 27. saziva Skupštine, što sam juče i učinio. Zato sam danas donio rješenje o raspisivanju prijevremenih parlamentarnih izbor koji će biti održani 11. juna“, rekao je Đukanović.

U Crnoj Gori prethodni parlamentarni izbori održani su 30. avgusta 2020. godine.

