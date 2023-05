Uprkos deficitu kadra, pedijatrijska zaštita obezbijeđena u svakom gradu

Podgorica, (MINA) – Pedijatrijska zdravstvena zaštita u Crnoj Gori obezbijeđena je u svakom gradu na nivou svih ustanova, i pored izazova sa deficitom kadra, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Odgovarajući na pitanje agencija MINA da li Crna Gora raspolaže dovoljnim brojem pedijatara, iz Ministarstva su kazali da je deficit ljekarskog kadra svih profila globalni izazov.

“A Crna Gora, kao zemlja sa manjim brojem stanovništva i dobrom teritorijalnom povezanošću , ovaj izazov pokušava nadomjestiti, između ostalog, i angažovanjem ljekara iz matičnih u ustanove koje imaju nedostatan kadar u određenim periodima”, kazali su iz Ministarstva.

Oni su rekli da je cij tog resora planirana kadrovska politika, pa su tako planom specijalizacija i užih specijalizacija za ovu godinu odobrili 202 specijalizacije i 28 subspecijalizacija svih profila, među kojima i pedijatara.

Iz Ministarstva su naveli da će se ove godine sa stručnog usavršavanja u sistem vratiti 138 ljekara – 90 doktora medicine sa završenom specijalizacijom i 48 specijalista koji su završili usavršavanje iz užih specijalističkih oblasti.

Cilj Ministarstva je, kako se dodaje, brža i dostupnija zdravstvena zaštita.

“U tom smislu važno je istaći da i pored izazova sa deficitom kadra, pedijatrijska zdravstvena zaštita je obezbijeđena u svakom gradu, na nivou svih ustanova”, kazali su iz tog resora.

Iz Ministarstva su naveli da kada je riječ o Podgorici, pedijatara ima dovoljno.

“Ali bi demografski trend naseljavanja centralne regije svakako podrazumijevao dodatno angažovanje specijalista iz ove oblasti”, rekli su iz Ministarstva.

Govoreći o situaciji na Žabljaku i u Plužinama, iz Ministarstva su naveli da je u tim gradovima obezbijeđena redovna pedijatrijska zdravstvena zaštita.

Odgovarajući na pitanje da li se razmatralo da Spuž ima svog pedijatra kako roditelji ne bi morali da vode djecu u Danilovgrad, iz Ministarstva su naveli da najmlađim stanovnicima iz Spuža pedijatrijska zdravstvena njega dostupna u Domu zdravlja u Danilovgradu.

“Imajući u vidu da se Spuž nalazi na manje od deset kilometara udaljenosti od Danilovgrada, zakonski propisi ovu oblast regulišu na ovaj način”, kazali su iz Ministarstva zdravlja.

Oni su rekli da ukoliko postoji potreba za patronažnom njegom, zdravstvena ustanova iz Danilovgrada obezbjeđuje tretman na teritoriji Spuža.

Iz Udruženja Roditelji kazali su da vjeruju da ima uslova da se u Spužu angažuje pedijatar.

Oni su naveli da su roditelji iz Spuža tražili da se u okviru njihovog doma zdravlja angažuje pedijatar jer vjeruju da ima uslova a da im je za veliki broj djece koja žive u Spuzu potreban pedijatar u njihovom domu zdravlja a ne da idu u Danilovgrad.

Iz Udruženja su kazali da se im se roditelji žalili i da u Podgorici nema slobodnih pedijatara da prijave svoju djecu.

Iz Doma zdravlja Glavnog grada (DZGG) saopšteno je da u Glavnom gradu trenutno radi 29 pedijatara, a narednih dana počinje još jedan pedijatar, tako da će imati 30 koliko je i predviđeno postojecom sistematizacijom.

Oni su rekli da svako dijete, tako i novorođena djeca, bez obzira da li imaju ili ne izabranog pedijatra dobijaju potpunu i pravovremenu zdravstvenu zaštitu.

Iz DZGG napomenuli da u domovima zdravlja Nova Varoš, Stari Aerodrom i Zlatica postoje slobodna mjesta za registraciju djece.

Oni su apelovali da roditelji djecu registruju u tim zdravstvenim objektima ukoliko nemaju izabranog pedijatra.

“Na taj način će iskoristiti sve benefite praćenja zdravstvenog stanja svog djeteta od pedijatra, kao i benefite elektroskog zakazivanja i s tim u vezi gužve i duža čekanja na pregled”, rekli su iz DZGG.

