Ukinut PDV na hljeb i akcize na plastiku

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski poslanici usvojili su danas zakone kojima se ukidaju porez na dodatu vrijednost (PDV) na hljeb i akcize na plastiku, koja se koristi kao ambalaža u industriji hrane i pića.

Predlog izmjena i dopuna Zakona o PDV-u i Predlog dopune Zakona o akcizama, podržala su sva 54 prisutna poslanika.

Izmjene i dopune tih zakona podnijeli su poslanici Socijaldemokrata Damir Šehović, Ivan Brajović i Boris Mugoša.

Prethodno je Šehović, tokom obrazlaganja zakona u Skupštini kazao da bi ova dva predloga trebalo da riješe probleme koji tište građane.

„Prvim zakonom želimo da smanjimo PDV na hljeb sa sadašnjih sedam odsto na nula odsto i da time doprinesemo da se cijena ove osnovne životne namirnice, koja je početkom godine poskupila 30 odsto, smanji“, poručio je Šehović.

On je kazao da, drugim zakonom SD želi da ukine akcizu na plastiku koja se koristi kao ambalaža u industriji hrane i pića.

“Odnosno akcizu koja je nedavno nametnuta usvajanjem zakona o akcizama u parlamentu, ali je nametnuta domaćim privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom vode, mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i onima koji se bave prepakivanjem određenih proizvoda“, rekao je Šehović.

