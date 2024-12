U avionskoj nesreći u Južnoj Koreji 179 poginulih

Seul, (MINA) – U avionskoj nesreći na međunarodnom aerodromu Musan u Južnoj Koreji, poginulo je 179 osoba, a samo dvije su preživjele, sapštili su zvaničnici te države, javlja BBC.

U avionu kompanije Jeju Air na letu iz Bankoka poginulo je 175 putnika i četiri člana posade, u najtragičnijoj avionskoj nesreći u istoriji Južne Koreje, prenosi Anadolija.

Do nesreće je došlo kada se putnički avion zapalio nakon što je skliznuo s piste aerodroma.

Kako piše južnokorejska novinska agencija Yonhap, najstariji poginuli imao je 78 godina, a najmlađi trogodišnji dječak, dok su pet stradalih djeca mlađa od deset godina.

Dva preminula su državljani Tajlanda, dok su svi ostali Južnokorejanci.

Vlada Južne Koreje proglasila je sedmodnevnu nacionalnu žalost radi tragedije na aerodromu u regiji Muan.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS