Tomić: Radović i Bakić u Granadi za prvu svjetsku medalju

Podgorica, (MINA) – Svjetsko stonotenisko prvenstvo u Granadi kruna je sezone i prilika da Filip Radović i Luka Bakić osvoje jedino što nedostaje parolimpijskom sportu u Crnoj Gori – medalju sa šampionata svijeta, kazao je predsjednik Paraolimpijskog komiteta (POK) Igor Tomić.

On je naglasio da u asocijaciji na čijem je čelu ima mnogo važnijih stvari od medalja, ali da su one motivisale i gurale naprijed crnogorske paraolimpijce.

Prema njegovim riječima, crnogorski sportisti sa invaliditetom od 2015. godine u kontinuitetu osvajaju medalje na velikim takmičenjima.

„Bilo ih je pregršt sa evropskih prvenstava, a prošle godine krunisali smo nestvaran ciklus od Rio de Žaneira 2016. do Tokija prošle godine prvom paraolimpijskom medaljom. Od 6. do 14. novembra u španskoj Granadi na programu je Svjetsko prvenstvo u stonom tenisu, a Crna Gora imaće dva predstavnika u klasi S10 – trijumfalnog Filipa Radovića i ništa manje kvalitetnog Luku Bakića”, Tomić u intervjuu agenciji MINA.

Govoreći o očekivanjima na tom šampionatu, Tomić je kazao da je optimista, podsjećajući na dobru formu u prvom dijelu sezone i plasmane na pobjednička postolja na posljednja tri sankcionisana turnira u Parizu, Laškom i Podgorici.

“Na julskoj rang listi Radović će biti treći, a Bakić peti igrač svijeta. Među pet najboljih nema Kineza, a poznato je šta oni znače u svjetskom stonom tenisu. Toliko o tome sa kakvim afinitetima i ambicijama idemo na SP. Bilo bi lijepo da crnogorskom paraolimpijskom pokretu Radović ili Bakić, možda i obojica donesu ono što nam nedostaje u riznici trofeja iz sportova koji su na programu Paraolimpijskih igara, a to je svjetska medalja”, rekao je Tomić.

On je kazao da je SP u Granadi krucijalni događaj ove godine i da je uvjeren da će crnogorski stonoteniseri i na tom šampionatu imati šta da pokažu svijetu.

Tomić je podsjetio da crnogorski sport osoba sa invaliditetom ima svjetsku medalju, zlatnu šahiste Predraga Nikača, sa Svjetskog prvenstva za osobe bez i sa smetnjama vida u Kaljariju 2019. godine.

“To je jedan od najvećih uspjeha i rezultata crnogorskog sporta”, rekao je Tomić.

Govoreći o osvojenim medaljama, on je kazao da nijednu ne treba upoređivati sa paraolimpijskom Filipa Radovića, ali da se uvijek sjeti prvog odličja Marijane Goranović 2016. godine u Grosetu.

“Bio sam njen saputnik i sapatnik od početka karijere. Svjedok na koji način je to dijete punih deset godina živjelo i treniralo u skromnim i neuslovnim uslovima tadašnjeg Resursnog centra i iz čega je donijelo Crnoj Gori medalju. Na tom takmičenju Radmilo Baranin je osvojio zlato u bacanju koplja, ali sa ličnog i emotivnog momenta ta Marijana medalja je meni suština vrijednosti i značaja paraolimpijskog pokreta”, rekao je Tomić.

On je kazao da će dok je živ pamtiti trenutak kada je nakon osvojene srebrne medalje izašla sa stadiona u Grosetu.

“Taj naš susret je bio kruna moje emocije. U tom susretu stalo je sve ono što sam proživio sa mojim sportistima. A bilo je nevjerovatnih trenutaka. Ne mogu zaboraviti nikada suze Miloša Ranitovića u Grosetu, kao ni trenutak kada je Maja Rajković u posljednjoj seriji ostala bez medalje u Berlinu”, rekao je Tomić.

On je istakao da svima u sjećanju ostanu rezultati i medalje, nastupi na velikim stadionima, navodeći da suština paraolimpizma i sporta uopšte nije u tome.

“To je kruna rada, ali je mnogo važnije ono što je skriveno, što šira javnost ne vidi. Oni ne znaju koliko traje organizacioni i trenažni dan, kako to rade osobe koje koriste kolica, koje nemaju percepciju vida, ili djeca i omladina sa invaliditetom, njihovi roditelji i treneri, koji su nosioci i pokretači paraolimpijskog momneta. Na kraju kako se to radi u Crnoj Gori, koja je po svim svojim specifičnostima kada su u pitanju OSI nekada manje ili više otvorena”, rekao je Tomić.

Predsjednik POK-a kazao je da oni nijesu borci za sportski rezultat, već sportisti koji razbijaju predrasude i mijenjaju društvo i sistem.

“Zajedno sa ostalim prijateljima iz nama srodnih i bratskih organizacija OSI čini mi se da smo uspjeli u proteklih 20 godina, od kada pratim i živim sa osobama sa invaliditetom, da za određeni momenat pomjerimo crnogorsko društvo kada je u pitanju njegova inkluzivnost, integrativnost i poštovanje različitosti”, rekao je Tomić.

Komentarišući izdvajanja za sport iz budžeta, kazao je da je država pratila rast i rezultate sportista sa invaliditetom, navodeći da su ta izdvajanja za crnogorski spiort jako mala.

“Krovne sportske asocijacije i svi nacionalni sportski savezi ove godine dijelili su 3,6 miliona EUR. To je jako malo”, rekao je Tomić.

On smatra da su sport, kultura, umjetnost i prosvjeta na ponižavajućem nivou kada je finansiranje u pitanju.

“To nijesu komercijalne, već esencijalne stvari nekog društva. Država u njih mora da ulaže dva-tri puta više novca”, rekao je Tomić.

On je kazao da o visini izdvajanja za crnogorski sport najbolje govori činjenica da će u Hrvatskoj samo POK dobiti tri miliona EUR.

“POK nema svoje saveze, tako da kompletan iznos koji dobije od države preusmjerava. Finansira sve programe, od rehabilitacionog i rekreativnog momenta pa do programa Filipa Radovića. Finansiramo praktično sve što se dešava u paraolimpijskom pokretu u Crnoj Gori”, rekao je Tomić.

Komentarišući najavu izrade novog Zakona o sportu, on je istakao da je u važećem zakonskom aktu POK dobio svoj status, navodeći da očekuje da u novom dokumentu on bude još bolje pozicioniran.

On je najavio da će apelovati da u novom Zakonu bude odrađena i kategorizacija crnogorskih sportista.

“Država treba da napravi univerzalan i kvalitetan akt – kategorizaciju sportista. Tada će vrhunski sportista nakon ostvarenog rezultat tačno znati šta ga sleduje od države sa aspekta stipediranja i nagrađivanja. Mi smo u POK-u napravili internu kategorizaciju sportista”, rekao je Tomić.

On je naglasio da uslovi u kojima treniraju, ne samo paraolimpijci, već svi crnogorski sportisti nijesu na zadovoljavajućem nivou.

“A na velikim takmičenjima treba da ukrstite koplja sa predstavnicima najvećih inkluzivnim sistemima i da budete ravnopravni ili bolji u pojedinim situacijama. Mi nemamo pripremni ni zimski, ni ljetnji olimpijski ili paraolimpijski centar. U glavnom gradu nemamo atletsku stazu. Pričamo o bazičnom sportu, a možda smo jedini glavni grad u svijetu bez atletske staze”, rekao je Tomić.

On je saopštio da je POK uprkos finansijkim problemima uspio da omogući učešće sportista na 32 domaća ili međunarodna takmičenja.

Tomić je naglasio da je ponosan što je Glavni grad bio domaćin regionalnih turnira u košarci u kolicima i prvog sancionisanog stonoteniskog turnira.

“Dobili smo domaćinstvo turnira drugog kola Lige šampiona u golbalu, od 22. do 24. jula u Nikšiću. Ugostićemo najbolje ekipe Njemačke, Francuske i Portugala. Nestvarno je do kojeg nivoa su se izdigli naši golbalisti, posebno ako se uzmu u vidu da ne možemo da sastavimo ni cijelu golbal ekipu”, rekao je Tomić.

On je istakao da golbal reprezentacija ima nevjerovatan potencijal i da se od nje mnogo očekuje.

“Imaju toliki potencijal da možda možemo da sanjamo neku evropsku medalju ili plasman na Paraolimpijske igre”, rekao je Tomić.

Govoreći o realizovanim aktivnostima u prvoj polovini godine on je saopštio da je klasifikovano puno novih sportista u stonom tenisu i atletici.

“Imamo novog strijelca Milana Đinovića, koji je bio učesnik Svjetskog kupa. Naši plivači su interesantni, imamo dosta mladih. Njih početkom septembra u Podgorici očekuje i prvi sankcioniani plivački miting u Crnoj Gori”, rekao je Tomić.

Prema njegovim riječima, druga polovina godine rezervisana je za velika takmičenja.

“SP u stonom tenisu nam je kruna, a prije tog takmičenja najavljujemo nekoliko zanimljivih i afirmativnih. Prvo je, već naredne sedmice, Evropske igre mladih paraolimpijaca u finskim Pajulahtiju na kojem će nas predstavljati troje sportista – stonoteniser Uroš Gugolj i plivači Iskra Dedivanović i Andrija Đurović. Slijede Evropske univerzitetske igre u Lođu, gdje će se takmičlitui stonoteniserka Slobodanka Gurešić. Prvi put na velikom takmičenju nastupićemo u džudou, početkom septembra u Kaljariju, a imaćemo dvojicu džudista – Adnana Kujovića i Mirnesa Ramovića”, rekao je Tomić.

On je dodao da su sve ta takmičenja uvod u finale sezone – Svjetsko prvenstvo u stonom tenisu.

“Očekujem da Radović i Bakić sa formom koju imaju u ovoj godini stave krunu još jedne istorijske godine za crnogorski paraolimpijski pokret”, rekao je Tomić.

On je naglasio da mu je zadovoljstvo što je na čelu crnogorskog paraolimpijskog pokreta, ali da se ne osjeća tako, već kao dio tima koji vodio POK.

Komentarišući status OSI on je kazao da je bolji nego prije tri ili četiri paraolimpijska ciklusa, ali da još ima puno prostora za napredak.

“Ponosan sam što su se osobe sa invaliditetom same izborile za poboljšanje uslova u kojima žive. U neuslovima su pravili nevjerovatne rezultate i ubijedile sve u Crnoj Gori da su vrijedni poštovanja i da predstavljaju blago ove države, a ne problem kako se nekada zna tretirati”, rekao je Tomić.

