Tomaševiću određen pritvor do 30 dana

Podgorica, (MINA) – Osnovni sud u Podgorici odredio je pritvor Predragu Tomaševiću (50) do 30 dana zbog napada na ombudsmana Sinišu Bjekovića.

Kako je saopšteno iz Osnovnog suda, pritvor Tomaševiću određen je zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo zlostavljanje na štetu Bjekovića.

“Pritvor je određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogao ometati postupak uticanjem na svjedoke, očevice kritičnog događaja”, navodi se u objavi na sajtu Osnovnog suda.

Dodaje se da je pritvor Tomaševiću određen zbog opasnosti od uticanja na svjedoke S.S, K.R, i D.D, koji su po kazivanju oštećenog, kritičnom prilikom bili u blizini mjesta dešavanja.

“Pri čemu se radi o licima koja su zaposlena, kao i osumnjičeni, u istom državnom organu pa se svakodnevno srijeću, zbog čega po mišljenju suda stoji navedeni pritvorski osnov”, rekli su iz Osnovnog suda.

Navodi se da je sudija za istragu odbio predlog tužilaštva da odredi pritvor i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela nalazeći da ne postoje posebne okolnosti koje ukazuju na takvu opasnost, posebno pri činjenici što se radi o ranije neosuđivanom licu.

“Pritvor po ovom rješenju osumnjičenom Tomaševiću može trajati najduže trideset dana”, kazali su iz Osnovnog suda.

