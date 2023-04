Suspendovati službenike protiv kojih se vodi krivični postupak

Podgorica, (MINA) – Zaštitnik ljudskih prava i sloboda pozvao je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) da dosljedno primjenjuje zakon i da privremeno suspenduje policijske službenike protiv kojih je pokrenut krivični postupak zbog krivičnog djela iznuđivanje iskaza.

Iz institucije Zaštitnika su kazali da su, povodom različitih tumačenja imperativne norme Zakona o unutrašnjim poslovima, i apela nevladine oragnizacije Akcije za ljudska prava da se uključe u inicijativu zaštite zakonitosti rada u odnosu na MUP, pozvali na dosljednu primjenu prava, odnosno postupanje u skladu sa citiranom odredbom.

“Podsjećamo da navedena odredba propisuje da će policijski službenik privremeno biti udaljen sa rada, ako je protiv njega pokrenut krivični postupak zbog krivičnog djela učinjenog na radu ili u vezi sa radom”, kaže se u saopštenju.

Ne prejudicirajući konačni ishod krivičnog postupka, Zaštitnik je podsjetio da privremeno udaljenje sa posla traje samo do okončanja krivičnog postupka, i da se to već činilo u nedavnoj praksi tog organa.

“Kako je javnost već obaviještena, u pitanju je pet policijskih službenika protiv kojih je 16. maja prošle godine, Rješenjem Osnovnog suda u Podgorici, potvrđena optužnica zbog krivičnog djela iznuđivanje iskaza iz člana 166 stav2 Krivičnog zakonika Crne Gore na štetu građanina M.B”, naveli su iz insitucije Ombudsmana.

Kako su podsjetili, Zaštitnik je u Mišljenju od 20. novembra 2020. godine, nakon sprovedenog ispitnog postupka, utvrdio da su, tada još neidentifikovani policijski službenici, nečovječno i ponižavajuće postupili na štetu tog građanina, kod kojega su nakon sudsko-medicinskog pregleda dijagnostifikovane brojne tjelesne povrede.

Iz institucije Zaštitnika su ponovili ranije iznijet stav da je teško očekivati da se može uspostaviti sistem apsolutne i potpune eliminacije zloupotreba službenog položaja, uključujući i policijsko zlostavljanje.

“Međutim, u sistemu koji počiva na vladavini prava, odgovor na svako policijsko zlostavljanje mora biti promptan i efikasan i samim tim, odvraćajući za svako buduće kršenje zakona”, ističe se u saopštenju.

Tu se, kako su rekli iz Insticuije Zaštitnika, misli na okolnost da suzbijanje zlostavljana mora početi “u kući” u kojoj se dogodilo, uključujući identifikaciju počinilaca i potrebu da se slučaj efikasno i brzo istraži i procesuira.

“Takav pristup bi spriječio generalizaciju svake vrste i sačuvao ugled organizacije u kojoj većina policijskih službenika požrtvovano i profesionalno obavljaju svoj posao”, ocijenili su iz institucije Zaštitnika.

Oni su poručili da se na taj način stvaraju preduslovi da se eventualno zlostavljanje prevenira u najvećoj mjeri, a slučajevi zlostvljanja svedu na najmanju moguću mjeru na dobrobit svih građanki i građana.

