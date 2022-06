Struka će imati glavnu riječ u oblasti planiranja prostora

Podgorica, (MINA) – Struka će imati glavnu riječ u oblasti planiranja i korišćenja najvažnijeg resursa-prostora, poručila je ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ana Novaković Đurović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Novaković Đurović otvorila je večeras Svečanu akademiju povodom obilježavanja Evropskog dana inženjera pod nazivom Novi evropski Bauhaus – uloga inženjera i inženjerki.

Novaković Đurović je, kako se navodi, naglasila da će Ministarstvo, kao i do sada, davati punu podršku svim aktivnostima koje sprovodi Komora na jačanju uloge i statusa inženjera i inženjertki kao i njihovom doprinosu sveukupnom razvoju Crne Gore.

“Naš zajednički cilj je da oblast građevinarstva, arhitekture i ostalih inženjerskih struka postane inovativna i da zadovolji potrebe crnogorskih građana i ekonomije na efikasan način, da postane dio građevinarstva Evropske unije i da doprinese održivom razvoju Crne Gore”, rekla je ona.

Dodala je da u narednom periodu očekuje aktivno učešće Komore, kako bi kroz nova zakonska rješenja i udruženim snagama smanjili neracionalno trošenje vrijednih i neobnovljivih prostornih resursa i obezbijedili kvalitetnije životno okruženje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS