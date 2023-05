Stabilne političke prilike i funkcionalne institucije uslov za dalje reforme

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je neophodno uspostaviti stabilne političke prilike i funkcionalne institucije, što je nužan uslov za dalje reforme, saopšteno je na sastanku predsjednika države Mila Đukanovića i šefice delegacije Evropske unije (EU) u Podgorici Oane Kristine Pope.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović je sa Popom razgovarao o međusobnoj saradnji, prilikama u Crnoj Gori i regionu.

On je zahvalio Popi na izuzetnoj saradnji u prethodnom periodu i velikom doprinosu iznalaženju rješenja za izlazak iz najtežih i najzahtjevnijih problema u zemlji, koji su prijetili institucionalnom paralizom.

“Visoko je ocijenio posvećenost Pope rješavanju unutrašnjih izazova kroz podršku dobroj komunikaciji sa Briselom, pravilnoj percepciji, i razgovoru sa svim stranama, što je posebno bilo izazovno u kompleksnom političkom ambijentu i vrijedno je poštovanja”, kaže se u saopštenju.

Đukanović je podsjetio da su u posjeti Crnoj Gori u tom periodu bili najviši zvaničnici EU, Šarl Mišel, Ursula fon der Lajen i Žozep Borelj, čime je Evropa bez obzira na teška iskušenja pokazala spremnost na partnerstvo sa Crnom Gorom i Zapadnim Balkanom.

Popa je, uz ličnu, prenijela poruku zahvalnosti zvaničnika u Briselu za saradnju sa Đukanovićem tokom proteklih godina.

Uz saglasnost o važnom pokazatelju koje su imale posjete Crnoj Gori na visokom nivou, Popa je istakla jednako znakovitim učešća Đukanovića na brojnim sastancima i forumima u formatu lidera Zapadnog Balkana koji su se odvijali u organizaciji EU, što se u Briselu izuzetno cijeni i tokom kojih je zajedno urađen dobar posao.

“Đukanović i Popa su u kontekstu integracije Crne Gore u EU i očekivanja ponovo ukazali na neophodnost uspostavljanja stabilnih političkih prilika i funkcionalnih institucija kao nužnog uslova za dalje reforme, iskorake u vladavini prava bez čega neće biti napretka u integracionom procesu i pouzdanog puta Crne Gore ka evropskoj budućnosti”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS