Srušio se avion u Nepalu, najmanje 40 poginulih

Katmandu, (MINA) – Najmanje 40 osoba poginulo je kada se avion avioprevoznika Jeti Erlajns srušio u zapadnom Nepalu, saopštili su zvaničnici.

Portparol kompanije Sudarsan Bartaula rekao je da su u avionu bile 72 osobe, uključujući dvoje djece, četiri člana osoblja i deset stranih državljana.

Portparol vojske Krišna Bandari kazao je za Rojters da očekuje da će izvući još tijela.

On je istakao da je ovo najgora nesreća u Nepalu za proteklih 30 godina.

Avion je letio iz Katmandua za Pokharu, a srušio se pri slijetanju, a zatim i zapalio.

Prema riječima zvaničnika aerodroma u Nepalu, na letu Jeti erlajnsa bilo je pet državljana Indije, četvoro iz Rusije, dvoje iz Južne Koreje i po jedan putnik iz Irske, Australije, Francuske i Argentine.

Premijer Nepala Pušpa Kamal Dahal sazvao je hitnu sjednicu nakon nesreće, navodi se u zvaničnoj izjavi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS