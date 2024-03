Spajić: Od utorka niže cijene

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Preko 500 artikala sa crvenom oznakom „limitirana cijena“ od utorka će se naći u trgovinama, najavio je premijer Milojko Spajić.

On je u obraćanju povodom početka akcije sniženja marži na proizvode od posebnog značaja za život, kazao da toliki broj artikala sa sniženom cijenom čini akciju najvećom do sada.

“Ali ujedno i prvom i jedinom koja je usmjerena na snižavanje cijena, a ne na puko zaustavljanje daljeg cjenovnog rasta“, dodao je Spajić.

On je kazao da, iako je inflacija uvezenog karaktera i postoji i u Njemačkoj, Austriji i u više država regiona, to ne smije biti izgovor.

Spajić je rekao da je Vladina odluka u interesu građana, “da bi imali više novca kojim možete da raspolažete”.

„Snižavamo cijene, povećavamo penzije a uskoro dolazi i nastavak programa Evropa sad 2 i još dobrih vijesti sa uvećenim zaradama“, kazao je Spajić.

On je rekao da je akcijom obuhvaćen veliki domaćih proizvoda.

“Zato kada birate – birajte da bude baš naše”, dodao je Spajić.

