Spajić: Kreatori fabrikovane afere pokušavaju na sve načine da izvrše montirano privođenje

Podgorica, (MINA) – Kreatori fabrikovane afere pokušavaju na sve načine da izvrše montirano privođenje sa pretresom stana da bi od toga napravili novu medijsku senzaciju, saopštio je lider Pokreta Evropa sad Milojko Spajić.

Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić kazao je danas da postoji informacija da se Spajić sastajao sa južnokorejskim državljaninom Do Kvonom.

“U saznanju sam da kreatori fabrikovane afere pokušavaju na sve načine da izvrše montirano privođenje sa pretresom stana da bi od toga napravili novu medijsku senzaciju”, naveo je Spajić u objavi na Tviteru /Twitter/.

Prema njegovim riječima, odgovorni i savjesni ljudi u sistemu to blokiraju.

“Kad smo rekli da smo protiv koalicije sa Demokratskom partijom socijalista, nijesmo mislili samo na tu partiju – već na praksu zloupotrebe institucija u političke svrhe”, kazao je Spajić.

On je poručio da nema predaje.

“11. juna u koaliciji sa građanima pobjeđujemo – vrijeme je”, kazao je Spajić.

