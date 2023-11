Snažna podrška Njemačke Crnoj Gori na putu ka EU

Podgorica, (MINA) – Njemačka snažno podržava Crnu Goru na putu ka Evropskoj uniji (EU), poručio je njemački predsjednik Frank-Valter Štajnmajer, navodeći da nova generacija crnogorskih političara može donijeti novu energiju na Zapadnom Balkanu.

Štajnmajer je to kazao u razgovoru se predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem, koji boravi u prvoj zvaničnoj posjeti Njemačkoj.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, dočekan je uz najviše državne počasti u dvorcu Belvi gdje je održan tet-a-tet sastanak sa Štajnmajerom.

„Održan je i bilateralni sastanak delegacija dvije države a teme razgovora bile su jačanje političke i ekonomske saradnje kao i podrška Njemačke, kao značajnog partnera i saveznika, ubrzanju evropskog puta Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Milatović je zahvalio Štajnmajeru na kontinuiranoj podršci Njemačke evropskoj integraciji Crne Gore i dodao da očekuje da pomoć te zemlje neće izostati ni u narednom periodu.

Kako je naveo, Crna Gora, kao zemlja koja je najdalje odmakla u pregovorima sa EU, zalaže se za princip regate i očekuje da do 2028. postane članica EU.

„To bi bila dobra poruka i za ostale zemlje Zapadnog Balkana i jasan signal da se reforme isplate, a da je proces proširenja vitalan”, ocijenio je Milatović.

Štajnmajer je, kako se navodi u saopštenju, čestitao Milatoviću izbor na funkciju u, kako je kazao, izazovnim vremenima na globalnom planu i dodao da ga raduje posvećenost jačanju kredibilnosti Crne Gore kao NATO članice.

„Rekao je i da ga raduje nova generacija političara u Crnoj Gori koji mogu donijeti novu energiju na Zapadnom Balkanu i istakao da Njemačka snažno podržava Crnu Goru, da EU treba pozitivan primjer i da je siguran da naša zemlja to može biti“, kaže se u saopštenju.

Sagovornici su ocijenili da su bilateralni odnosi Crne Gore i Njemačke odlični i da će u narednom periodu raditi na jačanju povjerenja i saradnje između dvije zemlje.

Milatović je rekao da posjeta Berlinu predstavlja značajan zamajac za snaženje političkog dijaloga između dvije države, pogotovu u trenutku nedavnog formiranja 44. Vlade Crne Gore.

„Kazao je da proevropska orjentacija nove političke većine nije samo deklarativna, već orijentisana ka ključnim reformskim procesima“, navodi se u saopštenju.

Milatović je istakao stopostotnu usklađenost Crne Gore sa spoljnom i bezbjednosnom politikom EU i ukazao na značaj Berlinskog procesa koji, kako je naveo, ima nezamjenjivu ulogu u jačanju regionalne saradnje i povezivanju zemalja Zapadnog Balkana sa EU na putu integracije.

On je rekao da očekuje da će Skupština Crne Gore uskoro ratifikovati tri sporazuma koja proizilaze iz Berlinskog procesa.

„Pored odličnih političkih odnosa i razvijene bilateralne saradnje, Milatović je istakao i savezničku saradnju dvije zemlje u okviru NATO-a i zajedničku posvećenost demokratskim vrijednostima kroz neupitnu podršku Ukrajini, koja se suočava sa ruskom vojnom agresijom“, kaže se u saopštenju.

Milatović je naglasio da Crna Gora želi još snažnije prisustvo Njemačke u dijelu ekonomije kroz veća ulaganja iz te zemlje i ponovio interesovanje za otvaranje predstavništva Njemačke privredne komore u Crnoj Gori.

On je pozvao Štajnmajera da dođe u zvaničnu posjetu Crnoj Gori naredne godine.

