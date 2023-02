Skupština da ne usvaja Predlog zakona o oduzimanju imovine

Podgorica, (MINA) – Centar za monitoring i istraživanja (CEMI) pozvao je Skupštinu da ne usvaja Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Iz te nevladine organizacije su pozdravili zaključak Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu da se ne izjasni i ne uputi plenumu na glasanje tekst Predloga zakona, kao i odluku da formira radnu grupu koja će analizirati zakon i raditi na njegovom poboljšanju.

Direktor pravnog odjeljenja CEMI-a Ognjen Mitrović rekao je da je predloženi tekst postavljen na način koji nosi ozbiljne rizike u implementaciji i da kao takav ne može unaprijediti sistem oduzimanja imovine stečene kriminalnom djelatnošću, i dalje borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

On je podsjetio na negativnu ocjenu Evropske komisije (EK) i javno izraženu zabrinutost da poslanici mogu usvojiti predlog koji nije usklađen sa pravnim tekovinama Evropske unije, kao i činjenica da predlaganje tog Zakona nije pratila inkluzivna javna rasprava.

“To su dovoljni razlozi da se process vrati na početak i da se u saradnji sa svim relevantnim subjektima pripreme rješenja koja će sadržati dovoljno razvijene mehanizme za adekvatno sprovođenje postupka oduzimanja imovine stečene kriminalnom djelatnošću”, istakao je Mitrović.

Kako je naveo, nerazumno je i vrlo upitno uporno insistiranje Vlade da suprotno ocjenama domaćih i međunarodnih ekperata, bez prethodne inkluzivne javne rasprave i sa negativnim ocjenama EK, i dalje insistira na usvajanju takvog zakona.

Crnoj Gori je, dodao je Mitrović, potreban efikasan i efektivan sistem oduzimanja imovine stečene kriminalnom djelatnošću.

“Ovaj Predlog zakona potrebno je odbaciti i otpočeti sveobuhvatan proces konsultacija za izradu novog Zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću, uz puno uvažavanje preporuka i međunarodnih standarda u ovoj oblasti”, ocijenio je Mitrović.

