Šaranović: Abazović potvrdio da ga DPS nije iznajmio na sto dana

Podgorica, (MINA) – Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović, odbijanjem da stavi potpis na predlog da lider Demos Miodrag Lekić bude mandatar, potvrdio je da ga Demokratska partija socijalista (DPS) nije iznajmila na sto dana, saopštile su Demokrate.

Abazović je večeras kazao da neće da potpiše predlog da Lekić bude mandatar nazivajući to zamkom, jer, kako je naveo, u slučaju da ne dođe do dogovora stare parlamentarne većine, a ako bi došlo do glasanja o vladi u Skupštini, targetirali bi se izdajnici.

Kako je saopštio poslanik Demokrata Danilo Šaranović, mjesec dana Abazović je lagao crnogorsku javnost da će Demokrate formirati koaliciju sa DPS.

“Kad se to nije desilo, osmislio je novu laž da ćemo da srušimo tužilaštvo za koje smo se izborili”, dodao je on.

Šaranović je kazao da kada je propala i ta laž, “ovaj doktor neistina” odlučio je da ne izgovara neistine na dnevnom nivou, nego svakog sata.

“Pa tako danas ustvrdi da nam je neko sa strane ponudio suprugu poslanika Demokratskog fronta (DF) Jelenu Borovinić i funkcionerku tog političkog saveza Branku Bošnjak za mandatarke, kako bi ih podržao DPS. Ove laži su za Ginisovu knjigu rekorda”, rekao je Šaranović.

On je dodao da iako su odbijeni svi predlozi Demokrata za mandatara, ta stranka je prihvatila predlog drugih da to ne bude žena već Lekić.

“I izrazismo spremnost da stavimo potpise, jer je Lekić odgovarao Abazoviću, ali upravo ovaj doktor laži, iako javno ustvrdi da Lekić nije sporan, bježi od potpisa da Lekić bude mandatar, jer mu je sad i Lekić zamka, koja je dogovorena sa DPS”, kazao je Šaranović.

Prema njegovim riječima, Abazović je odbio da svojim potpisima stara parlamentarna većina predloži Lekića za mandatara.

“Potpisao sporazum sa Milom Đukanovićem, tražio sa Socijalističkom narodnom partijom i devet poslanika 12 ministara u Vladi, i sa deset odsto podrške 51 odsto vlasti, i optuži one koji nikad nijesu sarađivali sa DPS da su DPS-u ponudili da podrži žene iz DF-a”, naveo je Šaranović.

On je rekao da je Abazoviću “hitno potrebna pomoć političkog eksperta za rješavanje problema patologije laži”.

“I na kraju je konačno, odbijanjem da stavi potpis na predlog da Lekić bude mandatar, potvrdio da ga DPS nije iznajmio na 100 dana. Provaljen si Dritane”, zaključio je Šaranović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS