Rat u Ukrajini najveća bezbjednosna tragedija od Drugog svjetskog rata

Podgorica, (MINA) – Rat u Ukrajini prerastao je u najveću bezbjednosnu i humanitarnu tragediju na tlu Evrope od Drugog svjetskog rata, ocijenjeno je na sastanku ministara vanjskih poslova Crne Gore i Ukrajine, Ranka Krivokapića i Dmitra Kulebe.

Krivokapić predvodi delegaciju Crne Gore na prvom neformalnom sastanku NATO ministara vanjskih poslova u tom formatu, koji se danas i sjutra održava u Berlinu.

Kako je saopšteno iz crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova, Krivokapić je danas imao odvojene susrete sa Kulebom i ministrom vanjskih poslova Sjeverne Makedonije Bujarom Osmanijem.

Kuleba je zahvalio Crnoj Gori na potpunoj političkoj podršci u usaglašavanju sa vanjskopolitičkom agendom Evropske unije (EU).

On je, kako je saopšteno, poželio Crnoj Gori da obnovi svoju autokefalnost u što skorije vrijeme, kao što je to Ukrajina uradila poslije više stotina godina borbe.

“U razgovoru sa Kulebom, ocijenjeno je da je rat u Ukrajini prerastao u najveću bezbjednosnu i humanitarnu tragediju na tlu Evrope od Drugog svjetskog rata”, kaže se u saopštenju.

Krivokapić je kazao da se u Ukrajini danas brani temeljni vrijednosni sistem Evrope, nezavisnost, nepovredivost granica, teritorijalni integritet i suverenitet.

On je naglasio da Ukrajina ne smije biti žrtva zelenog stola, te da agresija nad njenim teritorijalnim integritetom ne smije dobiti satisfakciju nego kaznu.

U razgovoru sa Osmanijem, Krivokapić je čestitao obnovu Ohridske arhiepiskopije kao kanonske pravoslavne crkve, što je osnov za formalno dobijanje Tomosa.

“U zajedničkoj želji za skorom obnovom pravoslavne crkve Crne Gore, Krivokapić je iskazao posebno priznanje za istrajnost koja je trajala od uspostavljanja Republike Sjeverne Makedonije u sastavu SFRJ”, navodi se u saopštenju.

Navodi se da je na sastanku izražena spremnost Sjeverne Makedonije da u preambuli Ustava koji će biti izmijenjen u susret članstvu u EU, crnogorski narod dobije svoje mjesto, čime će se stvoriti bolji uslovi života za Crnogorce u toj državi.

“Na sastanku je dogovorena nova zajednička sjednica dvije Vlade, poslije prve koja je bila održana 2019. godine, gdje bi jedna od bitnih tema bilo i usklađivanje vanjskopolitičke aktivnosti dvije zemlje”, dodaje se u saopštenju.

