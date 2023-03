Prošle sedmice iz budžetske rezerve isplaćeno 134 hiljade EUR

Podgorica, (MINA) – Vladina komisija za raspodjelu sredstava iz budžetske rezerve prošle sedmice je isplatila 134 hiljade EUR na ime različitih vidova socijalne pomoći, kazali su iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

Iz te nevladine organizacije (NVO) su upozorili da je time nastavljena praksa svih prethodnih vlada da se uoči izbornih procesa ta sredstava dijele bez jasno definisanih i transparetnih kriterijuma.

“Zloupotreba socijalne pomoći tokom izbornih kampanja jedan je od najčešće korišćenih mehanizama uticaja na potencijalne glasače i oštro je kritikovana od političkih partija nekadašnje opozicije”, kazali su iz MANS-a.

Oni su naveli da je godinama iz budžetske rezerve upravo u toku predizbornih kampanja isplaćivano na desetine i stotine hiljada EUR socijalne pomoći.

Kako su rekli iz MANS-a, slučajevi poput Centra za socijalni rad u Pljevljima samo su potvrdili da je taj mehanizam bio ključan za ostvarivanje političke prednosti na terenu.

“MANS i ostale NVO već duže vrijeme traže veću transprarentost i jasne kriterijume za isplatu socijalne pomoći, što je apel na koji se nijesu odazvale ni nekadašnje opozicione partije koje sada dominantno čine izvršnu vlast”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, umjesto toga, nastavljeno po matrici koju je kreirala Demokratska partija socijalista (DPS).

“Pa i tokom ove predizborne kampanje imamo isplate iz budžetske rezerve koje otvaraju ogroman prostor za zloupotrebu u političke svrhe”, rekli su iz MANS-a.

Oni su naveli da je, od tih 134 hiljade EUR, blizu 50 hiljada isplaćeno za poboljšanje materijalne situacije, pomoć u školovanju su dobile 42 osobe od ukupno oko 21 hiljadu EUR, dok je oko 59 hiljada isplaćeno kao pomoć za liječenje.

Iz MANS-a su kazali da je još oko pet hiljada EUR isplaćeno kao pomoć pravnim licima.

“Na taj način je prethodne sedmice isplaćena pomoć za čak 300 lica, a ona se kretala od 300 do 1,5 hiljada EUR. Najveći broj korisnika, njih 93, je dobilo pomoć od po 400 EUR”, rekli su iz MANS-a.

Oni su naveli da postojeći pravilnik o raspodjeli sredstava iz budžetske rezerve datira iz 2009. godine kada ga je donijela vlada Mila Đukanovića.

Taj pravilnik, kako su kazali iz MANS-a, osim visine iznosa, ne definiše bliže kriterijume po kojima se taj novac može isplaćivati što je i do sada kreiralo ogroman prostor za zloupotrebe uspravo uoči izbora.

“Posljednja u nizu netransparetnih isplata budžetskih sredstava tokom predizborne kampanje, potvrda je nepostojanja političke volje da se izvrši suštinska reforma kada su u pitanju izborni procesi u Crnoj Gori”, smatraju u MANS-u.

Prema njihovim riječima, to se ne odnosi samo na reformu zakona, već prije svega promjene štetne prakse uz pomoć koje je prethodna vlast dobijala izbore prethodne tri decenije.

“Za takvo nešto je potrebno staviti javni ispred privatnog i partijskog interesa, za što kod političkih partija koje čine novu izvršni vlast, očigledno još ne postoji spremnost”, ocijenili su iz MANS-a.

Oni su kazali da se upravo zloupotreba socijalne pomoći uz potpunu normalizaciju partijskog zapošljavanja u javnoj administraciji i državnim kompanijama, prepoznaju kao mehanizmi koji su u potpunosti preuzeti od prethodne vlasti.

Ti mehanizmi se, kako su naveli iz MANS-a, nemilice koriste za izgradnju sopstvene političke baze na teret budžeta i svih građana.

“To je praksa sa kojom je neophodno prestati, a do tada ne možemo govoriti i fer izbornom procesu i oslobađanju institucija koje bi trebalo da služe građanima, a ne političkim partijama i njihovim liderima”, zaključili su iz MANS-a.

