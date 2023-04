Prioritet da bude finansiranje škola sa najviše učenika

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete treba da, u saradnji sa drugim resorima i državnim organima, nastavi da sprečava odliv visokoobrazovanih kadrova iz Crne Gore, tako što će prvo biti finansirani prioritetni djelovi obrazovnog sistema koje pohađa najveći broj učenika, bez obzira na vjersko opredjeljenje.

To je ocijenio skupštinski Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, koji je krajem decembra prošle godine obavio konsultativno saslušanje ministra prosvjete Miomira Vojinovića na temu finansiranja vjerskih obrazovnih ustanova iz budžeta države.

Odbor je, kako se navodi u Izvještaju sa saslušanja, predložio da Ministarstvo prosvjete, u što kraćem roku, sprovede analizu nastavnog plana i programa za srednje obrazovanje u postojećim vjerskim školama u Crnoj Gori, posebno u dijelu koji se odnosi na broj predmeta, časova.

Ističe se da bi Ministarstvo prosvjete trebalo, u što kraćem roku, da pristupi sistematskoj, sveobuhvatnoj, objektivnoj i cjelishodnoj reviziji više predmetnih programa u postojećim vjerskim školama, uključujući pitanja licenciranja nastavnika i programa, odnosno ukupnog rada škola.

“Ohrabruje se Ministarstvo prosvjete da, u saradnji sa ostalim ministarstvima i drzavnim organima, nastavi sa sprovođenjem aktivnosti sa ciljem sprečavanja odliva visokoobrazovanih kadrova iz Crne Gore, na način što će se prvo finansirati prioritetni djelovi obrazovnog sistema koje pohađa najveći broj učenika bez obzira na vjersko opredjeljenje”, dodaje se u Izvještaju koji je u srijedu dostavljen parlamentu.

Odbor je predložio Ministarstvu prosvjete da razmotri mogućnost za povratak prosvjetne inspekcije u okvire tog resora, koja će se baviti pitanjem kvaliteta i unapređenja nastave u javnim i u postojećim vjerskim školama.

U tom random tijelu Skupštine smatraju da bi trebalo preispitati potrebu za promjenom sastava Nacionalnog savjeta za obrazovanje, u koje bi bili izabrani najstručniji i najkompetentniji članovi koje prepoznaje šira stručna i naučna javnost.

“Odbor ohrabruje Ministarstvo prosvjete da zatraži reviziju trošenja dodijeljenih sredstava iz budžeta, kao i koliko novca se izdvaja po učeniku u javnim, a koliko u vjerskim školama”, navodi se u Izvještaju.

Vojinović je tokom saslušanja istakao da postoji zakonsko uporište za finansiranje vjerskih škola iz budžeta države i potvrdio da je 1,7 miliona EUR opredijeljeno za podršku vjerskim školama.

Prema njegovim riječima, 800 hiljada EUR je dodijeljeno Srednjoj vjerskoj školi Medresa „Mehmed Fatih”, koju pohađaju 352 učenika, dok je Srednjoj vjerskoj školi Gimnazija „Sveti Sava“, koja je u osnivanju, dodijeljeno 900 hiljada.

Vojinović je pojasnio da je prethodno Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta licenciralo i Srednju vjersku školu Gimnazija „Mitropolit hadži Sava Kosanović” iz Nikšića, ali da se navedena škola ne finansira iz budžeta države.

On je ukazao da je, zbog prenosa prava svojine nad objektom u kome se ta škola nalazila, te nemogućnosti da se obezbijede novi prostor i kapaciteti, sto predstavlja jedan od preduslova za licenciranje, nije postojala mogućnost za rad, pa je donesena Odluka o prestanku rada ustanove.

