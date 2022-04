Prijeteće poruke stigle sa servera iz inostranstva

Podgorica, (MINA) – Prijeteće poruke da su u školama postavljene eksplozivne naprave, stigle su sa domena čiji serveri se nalaze u inostranstvu, saopšteno je iz Uprave policije.

Oni su naveli da rade na identifikaciji osobe ili osoba koje su uputile te poruke.

“Policija intenzivno preduzima mjere i radnje u odnosu na poruke upućene elektronskom poštom na adrese nekoliko institucija i ustanova u Crnoj Gori”, rekli su iz policije.

Oni su kazali da su sa tim slučajevima upoznata i nadležna tužilaštva.

Iz policije su poručili da se sprovode policijsko-tužilačke aktivnosti kako bi se utvrdile okolnosti upućenih prijetnji, prvenstveno radi otklanjanja eventualne neposredne i ozbiljne opasnosti po ljude i imovinu.

“Ali i radi otkrivanja i rasvjetljavanja krivičnih djela u odnosu na predmetne poruke, uključujući i krivično djelo lažno prijavljivanje”, dodali su iz policije.

Oni su rekli da njihovi službenici obilaze škole na teritoriji Crne Gore, i da tom prilikom daju uputstva za postupanje u ovakvim slučajevima.

Kako su naveli, određene su osobe, koje će biti dostupne 24 sata za kontakt tih ustanova sa policijom, radi preventivnog djelovanja, kao i sprečavanja krivičnih djela i panike.

“Posredstvom međunarodne saradnje, preduzimaju se i aktivnosti radi identifikacije osobe ili osoba koje su uputile prijeteće poruke, s obzirom da su poruke poslate posredstvom elektronske pošte, odnosno domena čiji serveri se nalaze u inostranstvu”, kazali su iz policije.

