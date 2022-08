Prijestonica protiv upisa prava svojine nad crkvama na SPC

Podgorica, (MINA) – Prijestonica Cetinje u cjelosti odbija kao neosnovane sve zahtjeve za upis vlasništva Srpske pravoslavne crkve (SPC) i njene eparhije u Crnoj Gori, Mitropolije crnogorsko-primorske, nad crkvama, drugim objektima i nepokretnostima na teritoriji te opštine.

“U predmetima u kojima Mitropolija crnogorsko-primorska od Uprave za katastar i državnu imovinu zahtijeva upis prava vlasništva nad crkvama na teritoriji Cetinja, izjasnili smo se da SPC, odnosno Mitropolija nije aktivno legitimisana stranka u pravnoj stvari”, rekli su iz Prijestonice.

Iz Prijestonice su predložili Upravi za katastar i državnu imovinu da te predmete odbije u cjelosti kao neosnovane.

“U datim predmetima i obuhvaćenim katastarskim parcelama SPC i Mitropolija nijesu upisane kao nosioci prava upravljanja, korišćenja odnosno trajnog korišćenja i raspolaganja”, rekli su iz Prijestonice.

Oni su naveli da je, stupanjem na snagu Zakona o svojinsko-pravnim odnosima, pravo upravljanja, korišćenja odnosno trajnog korišćenja i raspolaganja na zemljištu u državnoj svojini postalo pravo dosadašnjeg imaoca tih prava, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

“Prijestonica Cetinje se jasno izjasnila da se u cjelosti odbiju kao neosnovani svi zahtjevi za upis vlasništva SPC i njene eparhije u Crnoj Gori, Mitropolije crnogorsko-primorske, nad crkvama, drugim objektima i nepokretnostima u navedenim predmetima koji se tiču teritorije Cetinja”, kaže se u saopštenju.

