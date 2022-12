Potvrđena posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana

Tirana, (MINA) – Lideri Evropske unije (EU) potvrdili su punu i nedvosmislenu posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana u Uniji i pozivali na ubrzanje procesa pristupanja zasnovanog na kredibilnim reformama i principu spostvenih zasluga, saopšteno je iz Evropske komisije (EK).

Iz EK su u saopštenje o Samitu EU – Zapadni Balkan, koji se održava u Tirani, naveli da samit potvrđuje perspektivu članstva regiona u Uniji i strateško partnerstvo EU sa Zapadnim Balkanom.

Kako su kazali, organizacija samita u regionu jasan je znak snažne posvećenosti EU Zapadnom Balkanu i njegovom putu ka Uniji.

„Lideri EU su potvrdili punu i nedvosmislenu posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana u EU. Pozivali su na ubrzanje procesa pristupanja zasnovanog na kredibilnim reformama partnera i principu sopstvenih zasluga“, navodi se u saopštenju.

Iz EK su naveli da ruski eskalirajući agresorski rat protiv Ukrajine ugrožava evropski i globalni mir i bezbjednost.

To, kako su dodali, naglašava važnost strateškog partnerstva između EU i Zapadnog Balkana.

Predsjednica EK Ursula fon der Lajen rekla je da samit, koji se prvi put održava u zemlji Zapadnog Balkana, daje jasnu poruku o njihovom angažmanu, jedinstvu i snažnom partnerstvu.

EU je, kako je poručila, više nego ikada posvećena zajedničkoj budućnosti sa partnerima sa Zapadnog Balkana, unutar EU.

„Koristimo svaku priliku da zbližimo naše regije i naše ljude. Od zajedničkog rešavanja energetske krize do otvaranja više mogućnosti za građane i preduzeća, uključujući smanjenje naknada za roming. Ovo je veliko dostignuće“, rekla je Fon der Lajen.

Iz EK su naveli da je samit, takođe, bio prilika da se sagleda napredak u sprovođenju ekonomskog i investicionog plana od skoro 30 milijardi EUR.

Plan se fokusirao na vodeće projekte u oblasti zelene i digitalne tranzicije, održivog transporta, čiste energije, podrške privatnom sektoru i razvoja ljudskog kapitala.

