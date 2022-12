POSP otkazan zbog usvajanja izmjena Zakona o predsjedniku

Podgorica, (MINA) – Sastanak Parlamentarnog odbora Evropske unije (EU) i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje (POSP) otkazan je zbog usvajanja izmjena Zakona o predsjedniku, saopštio je šef delegacije Evropskog parlamenta (EP) za Crnu Goru, Vladimir Bilčik.

„Sastanak je otkazan zbog sinoćnjeg usvajanja kontroverznog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predsjedniku u Skupštini, koji je direktno u suprotnosti sa hitnim mišljenjem Venecijanske komisije”, rekao je Bilčik.

On je kazao da je usvajanje amandmana većinom od 41 poslanika vladajuće većine, direktan izazov dugogodišnjim evropskim ambicijama Crne Gore, uključujući poštovanje ustavnosti i principa vladavine prava.

Bilčik je naveo da je razgovarao sa predsjednicom Skupštine Danijelom Đurović.

Prema riječima Bilčika, složili su se da je otkazivanje sastanka u interesu očuvanja dobrih odnosa između EP i Skupštine i zaštite evropske perspektive Crne Gore.

“Ovo nije bila opcija koju sam htio, ali zbog trenutnog političkog konteksta nije prikladno održati zajednički sastanak u Strazburu 14-15. decembra”, rekao je Bilčik, objavljeno je na sajtu Evropskog parlamenta.

On je kazao da je sa Đurović dogovorio da kanali komunikacije budu otvoreni o mogućnosti budućeg sastanka POSP-a i Crne Gore.

