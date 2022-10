Poslanici o popisu na sjednici 1. novembra

Podgorica, (MINA) – Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova razmatraće crnogorski parlament na sjednici koja je zakazana za 1. novembar.

Kako je saopšteno iz Skupštine, na dnevnom redu redovnog zasjedanja su još 22 tačke dnevnog reda.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova na sjednici 2. juna.

Popisom su, kako je tada saopšteno, obuhvaćeni crnogorski državljani koji imaju prebivalište ili boravište u Crnoj Gori bez obzira da li su prisutni u mjestu stanovanja ili privremeno borave u drugom mjestu u Crnoj Gori ili u drugoj državi i stranci koji imaju odobren stalni ili privremeni boravak.

O osobama koja se obuhvataju popisom prikupiće se podaci o imenu i prezimenu, polu, datumu rođenja i jedinstvenom matičnom broju, mjestu i državi rođenja, bračnom statusu, odnosno vanbračnoj zajednici, životnom partnerstvu lica istog pola.

Kako je saopšteno, popis će obuhvatiti i podatke o državljanstvu, nacionalnoj, odnosno etničkoj pripadnosti, vjeri, maternjem i jeziku kojim lice uobičajeno govori.

“Izuzetno , ako lice ne želi da se izjasni o nacionalnoj, odnosno etničkoj pripadnosti, vjeri, maternjem i jeziku kojim lice uobičajeno govori, upisuje se odgovor „Ne želi da se izjasni“”, kaže se u predloženom zakonu.

Popis priprema, organizuje i sprovodi Uprava za statistiku, a popisna komisija se obrazuje za svaku jedinicu lokalne samouprave.

“Preliminarne rezultate popisa, po naseljima, jedinicama lokalne samouprave i za teritoriju Crne Gore o broju stanovnika, domaćinstava i stanova i drugih nastanjenih prostorija Uprava za statistiku će objaviti u roku od 30 dana od završetka popisa”, kaže se u obrazloženju.

Za potrebe sprovođenja Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova planirana su budžetka sredstva od oko 3,3 miliona EUR.

Poslanici će se, na sjednici 1. novembra, izjasniti o više zakona koje je predložila Vlada – obligacionim odnosima, parničnom i vanparničnom postupku, upravnom sporu, elektronskom dokumentu, efikasnom korišćenju energije.

Na dnevnom redu je Godišnji izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore za 2019, 2020. i 2021. godinu i radu Savjeta za finansijsku stabilnost u tri prethodne godine.

Poslanici će razmatrati izveštaje o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva za prošlu godinu i radu Sudskog Savjeta i ukupnom stanju u sudstvu.

Na dnevnom redu su i izvještaji o radu Agencije za sprječavanje korupcije za prošlu godinu, Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i Godišnji izvještaj o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2020. i 2021. godinu.

