Poslanici DF-a napustili sjednicu Skupštine

Podgorica, (MINA) – Poslanici Demokratskog fronta (DF) napustili su sjednicu Skupštine na kojoj će se poslanici ponovo izjasniti o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi, kojom je predviđeno da izbori u Podgorici i 13 opština budu održani istog dana, najkasnije do 30. oktobra.

Poslanici su se glasanjem izjasnili da nije povrijeđen Poslovnik. Protiv je glasalo 47 poslanika, za je glasalo deset.

Poslanik DF-a Slaven Radunović kazao je da na Kolegijumu nije prihvaćena njihova argumentacija, već je, kako je rekao, parlamentarna većina odlučila da izvrši pravno nasilje, održi sjednicu i donese odluku o odlaganju lokalnih izbora.

On je najavio da će podnijeti ustavnu žalbu na zakon.

„Podnijećemo i ustavne žalbe na svaki akt koji bude proizašao iz ovog zakona uz traženje mjera privremene zabrane“, dodao je Radunović.

On je kazao da će obavijestiti Venecijansku komisiju i druge međunarodne adrese koje, kako je naveo, mogu da budu zaintereseovane za ovaj vid odnosa parlamentarne većine u Crnoj Gori prema pravu i vladavini prava.

„Koristim priliku da pozovem sve snage u Crnoj Gori, koje žele da se odupru ovakvom pravnom nasilju, na jedinsteveni odgovor, koji može da podrazumijeva svaki vid akcije. Znate da je DF uvijek spreman za proteste, demonstracije, pravnu borbu i sve što je neophodno“, naveo je Radunović.

On je kazao da smatra da je vrlo bitno da odgovor bude ispred svih jer, kako je rekao, ako budu vršlii speratne akcije, biće slabi.

Radunović je pozvao kolege iz i van parlamenta, koji se ne slažu sa takvim načinom funkcionisanja parlamenta i nijesu zadovoljni političkom situacijom, da nađu zajednički jezik „kako bi izvršili pritisak da se stvari kao što je ova danas više ne dešavaju“.

„Naravno mi nećemo učestvovati u glasanju, a vama neka su srećne ovakve odluke, koje nažalost neće biti srećne za građane Crne Gore“, naveo je Radunović.

