Posjeta SAD-u rezultirala podrškom aktivnostima na planu borbe protiv korupcije

Podgorica, Njujork, (MINA) – Posjeta Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) rezultirala je podrškom aktivnostima Vlade posebno na planu borbe protiv korupcije i snaženja institucija, rekao je premijer Dritan Abazović.

On je na brifingu za medije iz Jugoistočne Evrope, koji je danas održan u Njujorku, kazao da se prošlost ne može izabrati ali može budućnost.

“Zato je dijalog jedini put da region dođe do rješenja otvorenih pitanja koja opterećuju saradnju i dalji napredak ka Evropskoj uniji (EU)”, kazao je Abazović na birifngu.

Na sastanku, kako je saopšteno iz Abazovićevog kabineta, otvorena su pitanja o aktuelnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori, saradnji u regionu, inicijativi Otvoreni Balkan, odnosu Crne Gore prema invaziji Rusije na Ukrajinu i o rezultatima učešća premijera na 77. zasijedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN).

“Premijer je ocijenio da je posjeta SAD-u, sa više od 50 aktivnosti koje je imao, rezultirala podrškom aktivnostima Vlade posebno na planu borbe protiv korupcije i snaženja institucija”, navodi se u saopštenju.

Abazović je naveo da je izuzetno zadovoljan rezultatima razgovora sa partnerima Crne Gore u SAD-u i UN-u.

“Koji su i ovom prilikom dali punu podršku našim naporima da Crna Gora bude država vladavine prava i prva buduća članica EU”, dodao je on.

Navodi se da je poruka sa susreta da Crna Gora ostaje čvrsto posvećena vrijednostima EU, usaglašavajući svoju vanjsku politiku sa vanjskom politikom EU, i da nastavlja da doprinosi regionalnoj saradnji.

Prema riječima Abazovića, predstojeća energetska kriza je test za cijeli region “ali i za naše zapadne partnere”.

“Za nas – da pokažemo da govoreći istim glasom i jezikom možemo ostvariti najviši stepen saradnje u vrlo osjetljivom trenutku. Za njih, da nam pruže ruku podrške i jasno stave do znanja da nas doživljavaju ravnopravnim partnerima i pokažu solidarnost u vrlo izazovnom periodu koji dolazi”, zaključio je Abazović.

