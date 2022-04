Popović: Abazović da obezbijedi podršku 49 poslanika

Podgorica, (MINA) – Liberalna partija (LP) pozvala je mandatara Dritana Abazovića da prekine dalja uslovljavanja dijela stranaka koje su potpisale memorandum o saradnji i da, prilikom formiranja manjinske vlade u Skupštini, obezbijedi podršku najmanje 49 poslanika.

LP je, kako je rekao njen lider Andrija Popović, na nivou najviših partijskih funkcionera prošlog mjeseca počela zvanične razgovore sa Abazovićem o eventualnoj podršci i učešću liberala u novoj zakonodavnoj i izvršnoj vlasti.

Popović je agenciji MINA rekao da je Abazoviću tada uručen nacrt sporazuma o parlamentarnoj podršci i političkim prioritetima nove vlade koju bi liberali podržali u parlamentu, ali bi imali i kontrolnu ulogu, preko predstavnika u vladi.

Popović je istakao da je za LP najvažniji dalji demokratski razvoj države uz neupitnost evropske perspektive i članstva u NATO savezu.

“Zahtijevamo od Abazovića da preuzme odgovornost, prekine uslovljavanja dijela memorandumske grupacije i zvanično zatraži podršku kvalifikovane, tropetinske većine od najmanje 49 poslanika, koja bi dovela do izlaska iz političke i institucionalne blokade, evropske perspektive i dogovora oko izbora nosilaca najviših pravosudnih funkcija”, kazao je Popović.

On je naveo da bi u narednih godinu nova vlada imala zadatak da reformiše izborno zakonodavstvo, prihvati preostale preporuke OEBS-a i pripremi prijevremene parlamentarne izbore u 2023.godini.

Popović je rekao da LP, kao jedna od najstarijih crnogorskih parlamentarnih partija uz Demokratsku partiju socijalista (DPS), Socijaldemokratsku partiju i Socijalističku narodnu partiju, nikada nije imala predstavnika u Vladi.

“Vjerujemo da je došlo vrijeme da, još jednom kao i uvijek u zlim vremenima, doprinesemo izlasku iz duboke političke, socijalne i ekonomske krize nikada veće od obnove nezavisnosti Crne Gore 2006. godine”, kazao je Popović.

On je istakao da bi eventualna podrška LP novoj zakonodavnoj i izvršnoj vlasti značila prelazak iz opozicionog statusa u vladajući, i da to moraju aminovati najviši partijski organi.

Popović je istakao da u LP očekuju završne pregovore sa mandatarom, konačno usaglašavanje sporazuma o parlamentarnoj podršci i hitno zasjedanje Skupštine koja se, ni nakon 50 dana od početka redovnog proljećnog zasjedanja, nije sastala, što je nezabilježen slučaj u crnogorskoj i evropskoj parlamentarnoj demokratiji.

“U ovom zlom vremenu i za Evropu, nakon ruske agresije na Ukrajinu i za obezvlašćenu i anarhičnu Crnu Goru ,za nas liberale crnogorski nacionalni interesi su Biblija i Kuran, nećemo dozvoliti da se proces satiranja naše države započet prije 20 mjeseci okonča”, poručio je Popović.

Na pitanje hoće li poslanički klub DPS-LP podržati manjinsku Vladu, Poović je kazao da je realnost da je manjinska, eventualno tehnička Vlada, u ovom vremenu jedino iznuđeno rješenje izlaska iz političkog i društvenog kolapsa.

“Dobro je što je nakon 20-mjesečne crnogorske političke agonije sudbina Crne Gore u rukama prevashodno DPS-a, koji je ranije najavio uslovnu podršku manjinskoj Vladi, i poslaničkog kluba DPS-LP, sa ukupno 30 poslanika”, rekao je Popović.

Kako je kazao, u LP vjeruju da neće pogriješiti, da će kroz usaglašen sporazum o parlamentarnoj podršci, kao i program i sastav vlade, konačno obezbjediti funkcionisanje države i nastavak evropske perspektive, “isključujući bilo kakve naše partijske interese i borbu za fotelje”.

“Rješavanje složenih otvorenih pitanja omogućilo bi našoj državi da prevaziđe velike podjele i probleme i nastavi kretanje prema Evropskoj uniji, koje će biti vjerovatno olakšano usljed geopolitičkih zbivanja i napada na Evropu”, zaključio je Popović.

