Popa: Najveći razlog za brigu izostanak političkog dijaloga

Podgorica, (MINA) – Izostanak političkog dijaloga, posebno u vezi sa izborom sudija Ustavnog suda i funkcionalnošću institucija je najveći razlog za brigu u Crnoj Gori, kazala je šefica delegacije Evropske unije (EU) Kristina Oana Popa.

Kako je saopšteno iz Skupštine, predsjednik Odbora za evropske integracije Branimir Gvozdenović i Popa razgovarali su o Izvještaju Evropske komisije (EK) o Crnoj Gori, kao i o aktuelnim izazovima u procesu pristupanja Crne Gore i Zapadnog Balkana EU.

Navodi se da se Popa osvrnula na opšti napredak Zapadnog Balkana na putu ka EU, i istakla da se tema proširenja EU i Zapadnog Balkana nalazi visoko na agendi EU.

“Ona je ponovila da je u slučaju Crne Gore najveći razlog za brigu izostanak političkog dijaloga, posebno u vezi sa izborom sudija Ustavnog suda i funkcionalnošću institucija”, kaže se u saopštenju.

Gvozdenović je, kako se dodaje, istakao je da je ključne preporuke EU moguće realizovati samo uz zrelost i odgovornost političkih subjekata, kao i njihovu spremnost za dijalog i dogovor u vezi sa ključnim pitanjima od nacionalnog interesa.

On je kazao da evropske integracije treba da budu spona za dalji politički dijalog, kao i da je potrebno snažnije djelovanje EU u cilju prevazilaženja aktuelnih izazova.

Na sastanku je, kako se navodi, razgovarano i o organizaciji tematske sjednice Odbora za evropske integracije, koja će biti posvećena analizi ovogodišnjeg Izvještaja EK.

