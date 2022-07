Počinje godišnje zasijedanje Parlamentarne skupštine

Podgorica, (MINA) – Godišnje zasijedanje Parlamentarne skupštine (PS) OEBS-a, na kojem će biti izabrani njegov predsjednik i potpredsjednici, počeće danas u Birmingemu.

Na zasijedanju će učestvovati predsjednica Skupštine Danijela Đurović i šef Delegacije Crne Gore u PS OEBS-a Slaven Radunović.

“Zasijedanje će se sastojati od sastanaka Stalnog odbora, tri opšta odbora i plenarne sjednice”, saopšteno je iz crnogorskog parlamenta.

Na godišnjem zasijedanju biraće se predsjednik PS OEBS-a, četiri potpredsjednika, kao i funkcioneri tri opšta odbora.

Godišnje zasijedanje PS OEBS-a biće završeno u srijedu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS