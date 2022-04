Počela rasprava o izboru nove vlade

Podgorica, (MINA) – Poslanici crnogorskog parlamenta počeli su, na sjednici na Cetinju, raspravu o izboru 43. Vlade Crne Gore čiji je mandatar Dritan Abazović.

Abazović je ranije najavio da će nova vlada imati 18 ministarstava, od kojih će četiri resorna ministra biti i potpredsjednici, i dva ministra bez portfelja.

Poslanici su ranije danas za predsjednicu Skupštine izabrali Danijelu Đurović iz Socijalističke narodne partije (SNP).

Sjednici na Cetinju prisustvuju poslanici koalicije Crno na bijelo, Demokratske partije socijalista, Liberalne partije, SNP-a, Bošnjačke stranke, Socijaldemokratske partije i Albanske koalicije Jednoglasno.

U skupštinskom klupama su i poslanici Socijaldemokrata, koji su najavili da neće podržati izbor nove vlade.

Sjednici ne prisustvuju poslanici Demokrata, Demokratskog fronta, Ujedinjene i Prave Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS