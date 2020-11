Plate i penzije biće redovne u narednoj godini

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Plate, penzije i socijalna davanja će, sasvim izvjesno, i naredne godine biti redovno isplaćivane, saopštio je direktor Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija, Bojan Paunović i dodao da neće biti potrebe za novim rebalansom budžeta do kraja godine.

On je u Jutarnjem program Televizije Crne Gore (TVCG) kazao da prema sadašnji paramentrima neće biti potrebe za novim rebalansom do kraja godine, nakon onog koji je bio u junu, prenosi portal RTCG.

Paunović je podsjetio da je u septembru prošle godine država izašla na tržište hartija od vrijednosti i obezbijedila sredstva koja su korišćena za finansiranje u ovoj godini.

“Kad je u pitanju tekuća godina, finansijska slika je zaokružena, i sve što je predviđeno postojećim budžetom biće redovno finansirano i izmireno, misleći na penzije, plate i socijalna davanja”, rekao je Paunović.

On je dodao da, prema postojećim okolnostima i inputima kada je u pitanja naplata prihoda i potrošnja, ne bi trebalo da postoji potreba za još jednim rebalansom budžeta.

Govoreći o novom zaduženju do kojeg mora doći, Paunović je rekao da je bitno da se pojasni da to ne znači istovremeno i nužno neto povećanje duga.

“Najveći iznos novog zaduženja se opredjeljuje za vraćanje prethodnih dugova i nivo deficita koji se utvrdi je relevantan parametar koji govori o neto povećanju duga. Do zaduženja će doći za potrebe finansiranja onoga što su potrebe naredne godine”, saopštio je Paunović.

On je naveo da bi Vlada do 15. novembra trebalo da uputi Predlog budžeta za narednu godinu u skupštinsku proceduru, ali da je neizvjesno da li će u ovim okolnostima do toga doći.

“Međutim, to ne znači nužno da Zakon o budžetu neće biti usvojen u ovoj godini. Podsjetiću da smo sličnu situaciju imali prije četiri godine, kad smo zbog izbora imali slično prolongiranje, ali je Skupština imala mogućnost da donese budžet na vrijeme, pa sam optimista po tom pitanju”, zaključio je Paunović.