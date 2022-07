Pitanje rata u Ukrajini civilizacijski odnos prema bezumlju

Podgorica, (MINA) – Pitanje rata u Ukrajini civilizacijski je odnos prema bezumlju, a odnos poslanika prema Predlogu rezolucije povodom vojne agresije Rusije na Ukrajinu pokazaće ko je za a ko protiv evropskih vrijednosti, saopšteno je danas u Skupštini Crne Gore.

U parlamentu je završena rasprava o Predlogu rezolucije u kojoj se najoštrije osuđuje otvoreni čin agresije i vojne intervencije prema nezavisnoj i međunarodno priznatoj državi, a poslanici ce se o tom dokumentu izjasniti naknadno.

Poslanica Socijaldemokratske partije (SDP) Draginja Vuksanović Stanković kazala je kako se u rezoluciji navodi da Skupština najoštrije osuđuje otvoreni čin agresije i vojne intervencije koju su preduzele oružane snage Rusije prema Ukrajini, kao nezavisnoj i međunarodno priznatoj državi.

“Apeluje se na organe vlasti Rusije da hitno zaustavi vojna dejstva i prekine akt agresije kojim se direktno podriva suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine, uništavaju vojni i civilni objekti i ugrožavaju životi miliona ljudi, uglavnom civila”, kazala je Vuksanović Stanković.

U rezoluciji se, kako je rekla, navodi da Skupština poziva Ujedinjene nacije (UN), OEBS i druge relevatne međunarodne organizacije, kao i ostale države, posebno članice Evropske unije (EU) i NATO saveza da iskoriste sva diplomatska, politička i ekonomska sredstva u cilju odvraćanja Rusije od daljeg nastavka agresivnih dejstava na teritoriji Ukrajine.

Vuksanović Stanković je navela da se rezolucijom jasno pokazuje ko će se staviti na stranu agresora, a ko na stranu žrtve, ko je za evropske vrijednosti, a ko je protiv evropskih vrijednosti.

“Ovdje su u pitanju civilizacijske vrijednosti”, ocijenila je ona.

Poslanik Demokratskog fronta (DF) Slaven Radunović je kazao da rezolucija predstavlja primjer kako se jedna složena tema tretira na površan i plitak način.

“Na samoj ivici političke banalnosti, gdje ne možemo da utvrdimo gdje završava politika, a gdje počinje politikanstvo”, rekao je Radunović.

On je kazao da su širom Evrope, gdje je rezolucija usvojena ili nije, razvijane ozbiljne polemike, i da nije samo Rusija kritikovana, već i NATO i Ukrajina.

“Ovdje vrijednosti zapadne demokratije nijesu cilj. Ovdje imamo politiku poltrona i dvostrukih aršina”, naveo je Radunović.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković kazao je da rezolucija nije političko, već moralno pitanje i civilizacijsko pitanje odnosa prema agresoru.

“Onaj ko ne osudi ovakav akt ne može biti suštinski vezan za evropske vrijednosti”, rekao je Živković.

Prema njegovim riječima, sigurno je da je ruska agresija ujedinila zapadne adrese, NATO savez, EU i ojačala njenu bezbjednost.

“Mora se jasno zauzeti stav oko onoga što se konkretno dešava u Ukrajini. Oni koji to ne urade ne mogu suštinski biti vezani za evropske vrijednosti”, smatra Živković.

Poslanik DF-a Andrija Mandić rekao je da taj savez neće glasati za rezoluciju.

Mandić je rekao da im je žao ukrajinskog naroda i da se zalažu za teritorijalni integritet svake države.

On je podsjetio na izjavu generala Blagoja Grahovca da male države, nakon što uđu u vojni savez, treba da odu negdje u zavjetrinu, a ne da prednjače.

Mandić je upitao odakle crnogorskim poslanicima pravo da prednjače u osudi nečega što nijesu osudili drugi parlamenti.

“Hoćete da pobjegnete od kriminala i korupcije i ključne priče koja je vezana za evropsku budućnost Crne Gore, da zaštitite vaše funkcionere, lidere i partnere iz svijeta kriminala i mislite da ćete lako prevariti ljude iz evropskih ambasada pričom da DF nijesu Evropejci jer nijesu glasali za rezoluciju”, kazao je Mandić.

Poslanik Socijalističke narodne partije (SNP) Dragan Ivanović rekao je da svi koji žele da vide Crnu Goru u evropskoj zajednici, i da su stoga, kako je kazao, spremni da progutaju neke stvari.

On je naveo da ne može podržati agresiju Rusije na Ukrajinu bez obzira na razloge intervencije, dodajući da su “Ukrajinci godinama ubijali Ruse u Donbasu”.

Ivanović je rekao da rezolucija možda nije od značaja za velike sile, Rusiju i Ukrajinu, ali možda jeste značajna za Crnu Goru i njene građane.

“Sada se od nas gleda velikim očima i očekuje svaki detalj. Moramo neke stvari sagledati realno, ali biti svjesni da se to od nas traži i ovo je jedna od stvari koju moramo završiti da bismo pokazali želju za ulazak u EU”, naveo je Ivanović.

Poslanik Demokrata Boris Bogdanović kazao je da se danas radi ono što je uradio UN.

“Najvažnije od svega je je da danas glasamo u najbolje interesu Crne Gore. Male države moraju da kurs prilagode svom interesu. A naš kurs je kurs naših susjeda i evropske zajednice”, dodao je Bogdanović.

Prema riječima Bogdanovića, Crna Gora je u predvorju EU i dužna je da svoju politiku usklađuje sa politikom EU.

“Za nas, da se razumijemo, EU nije okupilište svetaca, mi s takvim kriterijumima ne vodimo, za nas je EU mjesto gdje sa drugima narodima donosimo odluke u interesu Crne Gore i građana”, kazao je Bogdanović.

Poslanik koalicije Crno na bijelo Srđan Pavićević rekao je da je rat krvav i da je sproveden između dva bliska naroda.

“Ako postoji ijedno mjesto, ijedna država koja može puno da kaže o tome, to smo mi. Ova rezolucija treba da bude apel da se iz ovog sukoba što prije izađe”, rekao je Pavićević.

On je kazao da se danas staje na branik civizlizacijskih principa i vrijednosti, dodajući da se time ne svrstava “na ovu ili onu stranu”.

“Šaljemo jasnu poruku svima i Ukrajini i Rusiji, Evropi, Americi, Kini, da urade sve što je u njihovoj moći da pokušamo da izrodimo ideju inkluzije, ekonomskog prosperiteta, progresa”, dodao je Pavićević.

Poslanik Pokreta za promjene Branko Radulović rekao je da motiv podnošenja rezolucije njena politizacija i banalizacija, a ne isticanje povećenosti parlamenta univerzalnim vrijednostima, već produbljivanje vještačkih podjela.

“Degutantno je da mi prvi donosimo takvu rezoluciju, čak i poslije UN-a, a posljedni smo po stvarnoj privrženosti demokratskim tekovinama”, rekao je Radulović.

Poslanik Bošnjačke stranke Suljo Mustafić kazao je da rezolucija nije antiruska filipika, niti je u pitanju osuda ruskog naroda.

“Svaka velika država u određenim istorijskom momentima posrne i izgubi kompas, to se dešava danas Rusiji i njenom režimu. Sve ono što je doprinos ruske civilizacije i kulture, to nikada niko ne može dovesti u pitanje”, kazao je Mustafić.

On je rekao da BS podržava rezoluciju i apeluje na zaustavljanje ratnih dejstava.

Poslanik Socijaldemokrata Ivan Brajović je rekao da je rezolucija izraz solidarnosti sa narodom Ukrajine.

“Svakog dana pred našim očima suočavamo se sa ogromnim razaranjima, zato je važno da osudimo agresiju Rusije nad Ukrajinom”, kazao je Brajović.

Prema njegovim riječima, usvajanjem rezolucije Crna Gora neće suštinski dovesti do kraja rata, ali je važno da pokaže solidarnost i da bude dio svjetskog pokreta koji će doprinijeti da se riješi sukob.

Poslanica DPS-a Aleksandra Vuković kazala je da je Ukrajina danas putokaz Evrope.

“Prema njoj će se usmjeravati evropska politika, novi svjetski poredak, i nadamo se, buđenje Evrope, koja ne smije van svog sistema ostaviti države Zapadnog Balkana”, kazala je Vuković.

Prema njenim riječima, samo ujedinjena Evropa pobijediće “autokratski, zločinački režim ruskog predsjednika Vladimira Putina”.

Poslanik DF-a Jovan Vučurović rekao je da rezolucija ne promoviše mir.

“Imamo rezoluciju koja je plastičan primjer jednog jednostanog huškačkog dokumenta koji ne želi da sveobuhvatno sagledava što se dešava u Ukrajini, makar da se obuhvatilo posljednjih deset godina”, rekao je Vučurović.

Poslanik DPS-a Ivan Mitrović naveo je da će rezoluciju podržati dvije trećine poslanika što je, kako je rekao, dobro za budućnost Crne Gore.

“Imamo obavezu da usvojimo rezoluciju i osudimo rusku agresiju na Ukrajinu, bez želje da zaboravimo 311 godina naših diplomatskih odnose bez želje da nam neko imputira da je neko protiv srpskog ili ruskog naroda”, kazao je on.

Poslanik DPS-a Predrag Bošković saopštio je da je agresija Rusije na Ukrajinu najveći zločin koji se dešava nakon Drugog svjetskog rata.

“Usvajanjem ove rezolucije Crna Gora želi se svrstati u grupu zemalja koje zajedno žele da daju odgovor brutalnoj agresiji u Ukrajini”, naveo je on.

Prema riječima Boškovića, pojedini ne mogu da ”prevale preko usta” da je u pitanju brutalna agresija, već se rukovode ruskim narativom da je u pitanju specijalna operacija.

“Ne može biti specijalna operacija nešto što izaziva stradanje ogromnog broja civila i zato što se dešava u granicama teritorije jedne suverene države”, rekao je Bošković.

Poslanik DF-a Milan Knežević rekao je da nije bilo Rusije i Putina 2005 i 2006. godine, Crna Gora ne bi postala nezavisna i međunarodno priznata država.

“Zato ovim pamfletom vi u stvari osuđujete Mila Đukanovića, Duška Markovića, Milana Roćena, Ranka Krivkokapića i Raška Konjevića jer ste ruskim parama trasirali put države koja se pretvorila u društvo sa ograničenom odgovornošću pod nazivom “skaj””, rekao je Knežević.

On je kazao da podržava teritorijalni integritet Ukrajine, ali i da je protiv sankcija Rusiji, jer, kako je dodao, želi dobro državi.

“Dok Putin pregovara sa Volodimirom Zelenskim, Sergejom Šojguom i Olafom Šolcom, vi donosite rezolucije”, rekao je Knežević.

Poslanici Prave Crne Gore i Ujedinjene Crne Gore Marko Milačić i Vladimir Dobričanin najavili su da neće podržati rezoluciju.

