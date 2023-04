Otpravnica poslova Ambasade Crne Gore u BiH pozvana na razgovor

Podgorica, (MINA) – Šef Kabineta ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (BiH) Zlatan Burzić pozvao je danas otpravnicu poslova Ambasade Crne Gore u Sarajevu Satku Hajdarpašić na razgovor povodom napada na mlade bosanskohercegovačke atletičare tokom boravka u Crnoj Gori, javila je Anadolija.

Burzić je, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova BiH, istakao zabrinutost zbog posljednjih dešavanja uvažavajući prijateljske odnose dvije države.

“Neprihvatljivim je ocijenio napad na dječake koji su u Crnu Goru otišli sa svojim sportskim klubom kako bi sklapali nova prijateljstva, a umjesto toga su osjetili svu brutalnost maloljetničke delikvencije”, kaže se u saopštenju.

Burzić rekao da očekuje da će počinioci, iako maloljetni, biti najstrožije kažnjeni.

“Istakao je zadovolja činjenicom da je policija promptno identificirala i uhapsila počinioce, te izrazio povjerenje u rad pravosudnih organa Crne Gore kako bi se ovaj vandalski čin adekvatno sankcionirao”, dodaje se u saopšenju.

Hajdarpašić je istakla da je cjelokupna crnogorska javnost zgrožena tim nemilim događajem.

“U svoje lično ime, u ime Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore, cjelokupne Vlade, crnogorskog društva, molim bosanskohercegovačku javnost da primi naše izvinjenje. Najoštrije osuđujemo ovakav vid ponašanja prema našim gostima, jer u Crnoj Gori želimo i težimo da se svi osjećaju kao kod kuće”, kazala je Hajdarpašić.

Ona je saopštila da je protiv jednog od napadača, koji je punoljetan, Osnovno državno tužilaštvo u Baru već podnijelo krivičnu prijavu, a nakon što mu je određen pritvor od 72 sata.

“Burzić je na kraju naglasio da je domaća javnost uznemirena ovakvim incidentom te da ćemo pratiti razvoj situacije u konkretnom slučaju, kao i da je ovo test za cjelokupno društvo, ali prvenstveno pravosudni sistem Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

