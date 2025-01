Opremljene još 32 škole EdTech laboratorijama

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) opremilo je 32 škole EdTech laboratorijama, koje uključuju najsavremeniju opremu poput 3D reciklatora i štampača, setova robota, mikrobit uređaja, računarske opreme.

Iz tog resora saopšteno je da će do marta biti opremljeno još 70 laboratorija u osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori.

U saopštenju MPNI-ija navodi se da će na taj način biti stvoreni preduslovi za realizaciju nastave iz STEM disciplina, prvenstveno robotike i programiranja, ali i promovisanje implementacije kreativnog i interaktivnog učenja u ostalim disciplinama.

“Vještine koje se mogu razvijati kroz rad u EdTech laboratoriji su: digitalne, organizacione, menadžerske, preduzetničke, komunikacione i druge vještine, kreativnost, rješavanje problema i kritično mišljenje itd”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će sa aktivnost realizuje u skladu sa Strategijom za digitalizaciju obrazovnog sistema 2022-2027 i Reformskom agendom.

Iz MPNI-ija su podsjetili da je koncept Digitalna škola počeo da se razvija tokom pandemije Covid19 i za početak je imao za cilj da se uspostavi digitalno sigurno školsko okruženje za realizaciju online nastave.

Podsjeća se da je krajem 2021. godine proširen sa drugom komponentom, a to je platforma za samostalno online učenje (Digionica) na kojem je do sada postavljeno 1.191 online kurseva sa preko 12 hiljada lekcija.

“EdTech laboratorije podrazumijevaju treću komponentu čime se, u kombinaciji sa nabavkom savremene ICT opreme, značajno unapređuju i potencijali za kvalitetnu realizaciju nastavnog procesa, uz mogućnost osavremenjavanja nastavnog procesa interaktivnim digitalnim sadržajima”, poručili su iz MPNI-ija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS