Odgođen početak drugog polugodišta

Podgorica, (MINA) – Početak drugog polugodišta u Crnoj Gori biće odgođen za sedam dana, odlučeno je na današnjoj sjednici Vlade.

Premijer Dritan Abazović kazao je da su opravdani razlozi za produžavanje zimskog raspusta.

On je rekao da je situacija dosad bila takva da nije bilo snijega na skijalištima.

“I ukoliko bi ovih pet dana činilo neku razliku, onda mislim da su opravdani zahtjevi da produžimo zimski raspust”, kazao je Abazović.

On je rekao da time šalju poruku da misle o svima, ali da to nikako ne treba da bude nauštrb kvaliteta nastave.

Ministar posvjete Miomir Vojinović rekao je da su imali nekoliko zahtjeva da zimski raspust bude produžen.

On je rekao da bi se kalendarom obaveza, odložena nastava nadoknadila kroz nastavni plan i program.

