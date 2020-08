Obezbijediće realizaciju nove vizije razvoja ACG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Duško Marković poručio je da će sljedeća vlada beskompromisno obezbijediti realizaciju nove vizije razvoja Aerodroma Crne Gore (ACG).

On je danas u Tivtu razgovarao sa rukovodstvom te opštine i čestitao na realizaciji planiranih projekata i nastavku uspješnog razvoja grada.

„Sljedeća vlada, koju će dominantno formirati Demokratska partija socijalista, beskompromisno će obezbijediti realizaciju nove vizije razvoja ACG u interesu Podgorice, Tivta i cijele Crne Gore, bez obzira ako će u tom procesu biti pogođen nečiji pojedinačni, ili partijski interes“, kazao je Marković.

On je naveo da nema razumijevanja za otpore valorizaciji aerodroma.

„Nemam razumijevanja za otpore koji nam dolaze i od naših koalicionih partnera. Uvjeren sam da Aerodromi mogu mnogo više da pruže našem razvoju samo u opciji valorizacije, koja podrazumijeva i novac i znanje i viziju tog razvoja, umjesto da nastavimo da koristimo i iscrpljujemo taj resurs na način koji nije održiv“, rekao je Marković.

Vlada će, kako je poručio, u narednom mandatu sigurno obezbijediti da se ta nova vizija razvoja Aerodroma ostvari.

„Nastavićemo započetu tendersku proceduru i dovesti do kraja proces koji nam garantuje najmanje 100 miliona EUR avansnog prihoda, zatim godišnju naknadu čiji je iznos veći od sadašnje dobiti Aerodroma, nove investicije od najmanje 200 miliona EUR“, kazao je Marković.

Kako je naveo, Tivat i Podgorica prihodovaće i značajan dio od koncesione naknade.

„Da ne pominjem da nam to garantuje novo znanje i kompetencije zaposlenih i u konačnom – razvoj naših aerodroma po mjeri evropskih vazdušnih luka. E tek takvi aerodromi u Tivtu i Podgorici služiće u punoj mjeri razvoju crnogorske ekonomije“, rekao je Marković.

On je poručio da ta šansa ne smije da bude propuštena.

„Nova Vlada neće praviti kompromise na ovoj temi. I Tivat i Podgorica zaslužuju punu valorizaciju ova dva resursa. A ako će u tom procesu biti pogodjen nečiji pojedinačni ili partijski interes – ipak je manja šteta nego da nam Aerodromi koče ubrzani razvoj“, istakao je Marković.

Kako je saopšteno iz Vlade, rukovodstvo Tivta, na čelu sa predsjednikom te opštine Sinišom Kusovcem, predočilo je Markoviću detalje realizacije četvorogodišnjih planova, navodeći da su skoro svi projekti realizovani.

Kako su kazali, prioritet u narednom periodu su izgradnja bulevara prema Lepetanima, sportski kompleks Župa i sportska akademiju sa stadionom.

Marković je čestitao rukovodstvu na uspješnoj realizaciji planiranih ciljeva i naveo da je Tivat pokazao u kratkom roku da se može na pametan i održiv način razvijati grad i unapređivati kvalitet života građana.

„Tivat je postao mjesto koje nije samo prepoznatljivo kod nas, nego je globalno prepoznat kao turistička destinacija sa potencijalom. On konkuriše najprestižnijim destinacijama. Pokazali smo da hrabrošću i odlučnošću možemo mijenjati stvari i to brzo. Pozitivno je to što je lokalna vlast posvećana razvoju infrastrukture“, dodao je Marković.

On je rekao da je za njega uvijek posebno zadovoljstvo kada se nalazi u radnoj posjeti tivatskoj opštini.

„To je zaista najbolja prilika da se na konkretnom primjeru još jednom uvjerimo koliko je bila ispravna naša vizija razvoja, u čiju smo realizaciju krenuli odmah nakon obnove naše nezavisnosti. Ondašnji i današnji Tivat ne liče jedan na drugi“, kazao je Marković.

To, kako je dodao, najbolje znaju sami Tivćani, jer se pred njihovim očima odvija preporod grada, koji je u kratkom periodu postao jedna od najprestižnijih turističkih i jahting destinacija na Mediteranu.