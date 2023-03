O jačanju bezbjednosti na vanrednoj sjednici Vlade

Podgorica, (MINA) – Na vanrednoj sjednici Vlade i sjednici Vijeća za nacionalnu bezbjednost (VNB) biće otvoreno pitanje bezbjednosti u institucijama, najavio je premijer Dritan Abazović.

Iz Vlade je saopšteno da su Abazović i ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić obišli danas povrijeđene u napadu bombom koji se u petak dogodio u Osnovnom sudu u Podgorici.

Dodaje se da je na sastanku sa direktoricom Kliničkog centra Ljiljanom Radulović ocijenjeno da su svi pacijenti stabilnog zdravstvenog stanja i van životne opasnosti.

„Abazović je najavio da će na vanrednoj sjednici Vlade i sjednici VNB i ovo pitanje biti otvoreno, kako bi se u saradnji sa institucijama sistema, a na predlog sudstva i tužilaštva, pronašao model za jačanje ukupne bezbjednosti institucija i građana“, kaže se u saopštenju.

